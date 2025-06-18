Dünyanın gözü burada... Bakan Şimşek duyurdu: Türkiye'nin 'Hürmüz' tedbirleri hazır!

İsrail ile İran arasındaki krizden kaynaklı Hürmüz Boğazı'nın kapatılması durumunu değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “Dünya petrolünün yüzde 25’i Hürmüz’den geçiyor. Şu anda küresel petrol fiyatları bizim tolere edebileceğimiz sınırda. Bir sıkıntı görürsek, elimizdeki her türlü enstrümanı kullanırız, gereken neyse yaparız” dedi.

YÜCEL KAYAOĞLU - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti’nin Doğu ve Güneydoğu milletvekilleri ile bir araya geldi. Ekonomiye ilişkin değerlendirmeler yapan Şimşek, İsrail ile İran arasındaki krizden kaynaklı Hürmüz Boğazı’nın kapatılması durumunda tüm dünya ekonomileri gibi Türkiye’nin de olumsuz etkileneceğini söyledi. Bu durumun döviz kuru ve enflasyona olumsuz etkisi olmaması için ekonomi yönetimi olarak her türlü enstrüman kullanacaklarını belirten Şimşek “Dünya petrolünün yüzde 25’i Hürmüz’den geçiyor. Kapatılması, petrol akışında sıkıntı ve fiyatların artması demek. Şu anda küresel petrol fiyatları bizim tolere edebileceğimiz sınırda. Ekonomimizin etkilenmemesi için elbette gereken tüm tedbirleri alırız” dedi.

YÜKSEK FAİZ CEVABI

Yüksek kredi faizleriyle ilgili eleştirilerinin gündeme getirilmesi üzerine de Şimşek “Şu anda çiftçinin faizinin yüzde 70’ini, ihracatçının ise yüzde 50’sini biz karşılıyoruz. Ama hâlen şikâyet ediliyor. Konutlarda kullanılan doğalgazı sübvanse ediyoruz. Devlet gerekeni yapıyor zaten” değerlendirmesini yaptı. Zenginden vergi alınmadığına yönelik iddialara ise Şimşek “Tam tersine biz geldiğimizde zenginin vergisini artırdık. Dar gelirlilerininki ise yüzde 15’e düşürdük” cevabını verdi. Terörsüz Türkiye sürecini de değerlendiren Şimşek, terörün Türkiye’ye maliyetinin 2 trilyon dolar civarında hesaplandığını, sürecin başarıya ulaşması durumunda kaynakların terörle mücadele yerine refaha ve yatırıma aktarılacağını söyledi.

ÖZEL, HAKSIZLIK EDİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İBB’deki operasyonlarla ilgili MASAK raporu üzerinden kendisine yönelik açıklamalar yaptığını hatırlatan Şimşek “İnanın MASAK raporundan haberim yok. MASAK devletin bir kurumu, kendisinden bir rapor istenmiş, onlar da gerekeni yapmış. Bana sormadılar bile. Sorulmasına da gerek yok zaten. Ama Özgür Özel benim üzerimden ekonomiyi yıpratarak ülkeye zarar veriyor. Bana da gerçekten haksızlık ediyor” ifadelerini kullandı.

İSTİFA İDDİALARINA GÜLDÜ

Bakan Şimşek, bazı milletvekillerinin zaman zaman ‘Mehmet Şimşek istifa edecek, istifa ediyor’ şeklindeki iddiaları hatırlatmaları üzerine ise gülerek şunları söyledi: Kusura bakmayın, gülüyorum. Çünkü geldiğimden beri sürekli aynı dedikodular üretiliyor. Böyle bir şey yok. Aslında bu soruya cevap vermeye de gerek duymuyorum ama istifa söz konusu değil.

İYİLEŞME DEVAM EDİYOR

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) haziran Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını da değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devam ettiğini belirterek “Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi haziranda geçen yılın aynı ayına göre 7,2 puan gerileyerek yüzde 24,6 oldu” dedi.