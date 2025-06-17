Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Doğal gaz tankerleri Boğaz'da takılı kaldı: Savaş nakliyeyi vurdu, fiyatlar yükselişte!

Doğal gaz tankerleri Boğaz'da takılı kaldı: Savaş nakliyeyi vurdu, fiyatlar yükselişte!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Doğal gaz tankerleri Boğaz&#039;da takılı kaldı: Savaş nakliyeyi vurdu, fiyatlar yükselişte!
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail-İran çatışması Hürmüz Boğazı’nda LNG taşımacılığını aksattı. 7 tanker Umman açıklarında beklemeye geçerken, Avrupa gaz fiyatlarında yükseliş görüldü.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma sonrası Hürmüz Boğazı'na yönelik artan güvenlik riskleri nedeniyle 7 sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankerinin Umman açıklarında beklediği aktarıldı.

Veri analitik şirketi Kpler'in paylaştığı verilere göre, Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimler LNG taşımacılığı rotalarında aksamaya neden olurken, bölgede "alışılmadık hareketler sergileyen" 7 tanker tespit edildi.

Yaklaşık 175 bin metreküp kapasiteli bir tanker, Katar'daki Ras Laffan limanına doğru ilerlerken, rotasından saparak güneye doğru döndü. Bölgedeki tankerlerden 7'si, Umman açıklarında bekleme pozisyonuna geçti.

Bu durumun, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş gerektiren tesislerde yükleme ve boşaltma işlemlerinin aksamasına yol açabileceği düşünülürken, jeopolitik gerilim arttıkça nakliye şirketleri daha temkinli hareket ediyor.

Doğal gaz tankerleri Boğaz'da takılı kaldı: Savaş nakliyeyi vurdu, fiyatlar yükselişte! - 1. Resim

HÜRMÜZ BOĞAZI NEDEN ÖNEMLİ?

Basra Körfezi'nin ağzındaki dar bir su yolu olan Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol ve LNG üretimini Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına bağlıyor.

Küresel LNG ticaretinin beşte biri Hürmüz Boğazı'ndan yapılarak uluslararası piyasalara ulaşıyor. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin LNG ihracatının neredeyse tamamı bu dar boğazdan geçiyor.

Küresel LNG ve petrol ticareti için kilit önemde olan Hürmüz Boğazı, İsrail'in İran'a saldırılarının ardından yeniden piyasaların odak noktasına yerleşti. İran, daha önceki gerilimlerde Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceğini söylemesine rağmen böyle bir durum henüz yaşanmadı.

AVRUPA GAZ FİYATLARI ARTIŞ EĞİLİMİNDE

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmanın ardından Hürmüz Boğazı'nda, LNG arzının tehlikeye girebileceğine yönelik endişeler nedeniyle Avrupa gaz fiyatlarında yükseliş eğilimi görülüyor.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de temmuz vadeli kontratlarda megavatsaat başı gaz fiyatı 39,7 avroya kadar yükselerek, nisan başından beri görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Fiyatlar, dünkü kapanışa göre yaklaşık yüzde 3 artarken, çatışma öncesi seviyenin yaklaşık yüzde 8 üzerinde seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Savaşın enerjiye darbesi! Petrol fiyatları alarm veriyor: 80 dolara doğru...Semih Kılıçsoy'a Premier Lig kancası! Leeds United bütçeyi ayırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD Dışişleri: Orta Doğu görev gücü kuruldu - DünyaABD Dışişleri: Orta Doğu görev gücü kurulduOrta Doğu ve Afrika durulmuyor! Nijerya'daki çatışmalarda 100 ölü - DünyaNijerya'daki çatışmalarda 100 ölüİspanya'dan AB'ye tarihi çağrı: İsrail'e silah ambargosu uygulansın! - Dünyaİsrail'e silah ambargosu uygulansın!Eski başbakana yolsuzluktan 5 yıl men! Para cezası da ödeyecek - DünyaEski başbakana yolsuzluktan 5 yıl men! Para da ödeyecekAvrupa'nın en büyük ekonomisi savaşacak insan bulamıyor! Ülkeyi bir bir terk ediyorlar - DünyaAvrupa'nın en büyük ekonomisi savaşacak insan bulamıyor!ABD İran'a bombardımana hazırlanıyor! B-52'ler konuşlandırıldı, hedef nükleer tesis - DünyaABD İran'a bombardımana hazırlanıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...