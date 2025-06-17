Dolar satıp altın alacaklar, 12 ayda dünya değişecek! Merkez bankalarından yeni rezerv senaryosu

Dünya Altın Konseyi'nin anketine katılan merkez bankalarının yüzde 95’i altın rezervlerinin artacağını, dolar rezervlerinin ise azalacağını öngörüyor. Bunun en güçlü nedeni ise kriz zamanlarında altının gösterdiği dirençli performans olarak değerlendiriliyor.

Dünya Altın Konseyi (World Gold Council), merkez bankalarının altına yönelik yaklaşımını ortaya koyan 2025 yılı Altın Rezervleri Anketi’nin sonuçlarını açıkladı.

73 merkez bankası yetkilisinin katıldığı ankette, önümüzdeki 12 ay ve 5 yıla dair dikkat çeken rezerv öngörüleri paylaşıldı.

MERKEZ BANKALARINDAN ALTINA BÜYÜK İLGİ

Ankete göre merkez bankalarının altın iştahı rekor seviyeye ulaştı. Katılımcıların;

Yüzde 95’i önümüzdeki 12 ayda küresel altın rezervlerinin artacağını düşünüyor.

Bu oran, altının jeopolitik ve ekonomik dalgalanmalara karşı güvenli liman olarak görülmeye devam ettiğini ortaya koyuyor.

5 YILLIK BEKLENTİLER: ALTIN ARTACAK, DOLAR AZALACAK

Önümüzdeki 5 yıl için yapılan projeksiyonlar da çarpıcı:

Yetkililerin yüzde 43’ü kendi ülkelerinin altın rezervlerini artırmayı planladığını belirtiyor.

kendi ülkelerinin altın rezervlerini artırmayı planladığını belirtiyor. Hiçbir merkez bankası altın rezervlerinde bir azalma beklemiyor.

Öte yandan dolar cephesinde tablo tersine dönüyor:

Yüzde 28: Dolar rezervlerinde "önemli ölçüde" azalma bekliyor.

Dolar rezervlerinde "önemli ölçüde" azalma bekliyor. Yüzde 45: "Orta derecede" düşüş öngörüyor.

"Orta derecede" düşüş öngörüyor. Doların rezervlerdeki payı giderek azalıyor.

ALTININ TERCİH SEBEBİ: KRİZLERE KARŞI GÜVENLİ LİMAN

Altının merkez bankaları tarafından tercih edilmesinin ana nedenleri şöyle sıralanıyor:

Yüzde 85 : Kriz zamanlarında altının güçlü performansı.

: Kriz zamanlarında altının güçlü performansı. Yüzde 81 : Portföy çeşitlendirme özelliği.

: Portföy çeşitlendirme özelliği. Yüzde 80: Uzun vadeli değer koruma potansiyeli.

Bu veriler, altının sadece güvenli liman değil, aynı zamanda stratejik bir rezerv aracı olarak görüldüğünü ortaya koyuyor.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER DAHA İSTEKLİ

Gelişmekte olan ekonomilerde altına olan güven daha da yüksek:

Yüzde 87: Kriz zamanlarındaki performansı en önemli faktör olarak görüyor.

Kriz zamanlarındaki performansı en önemli faktör olarak görüyor. Yüzde 78: Altını jeopolitik çeşitlendirici olarak değerlendiriyor.

Gelişmiş ekonomilerde ise bu oranlar sırasıyla yüzde 77 ve yüzde 46 seviyesinde.

ALTIN NEREDE SAKLANIYOR?

Raporda dikkat çeken bir diğer detay ise altının saklandığı yerlerle ilgili oldu:

Katılımcıların yüzde 64’ü İngiltere Merkez Bankası’nı en güvenilir saklama kurumu olarak gösterdi.

Bu oran geçen yıl yüzde 55 seviyesindeydi.

REZERV DENGELERİ DEĞİŞİYOR

Sonuçlar, küresel rezerv stratejilerinde önemli bir değişime işaret ediyor. Merkez bankaları giderek altına yönelirken, doların payı azalma eğilimi gösteriyor.

12 ay içinde yaşanacak bu rezerv değişimi, finansal dengeleri yeniden şekillendirebilir.