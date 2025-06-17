Avrupa'nın en büyük ekonomisi savaşacak insan bulamıyor! Ülkeyi bir bir terk ediyorlar

Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden biri olan Almanya'da zorunlu askerliğin geri gelme ihtimali ve artan jeopolitik gerilimler, varlıklı Almanların yurtdışına kaçışını hızlandırdı. Avustralya ve Yeni Zelanda gibi uzak ülkelerle düşük maliyetli Latin Amerika seçenekleri, Almanların en çok tercih ettiği sığınaklar haline geldi.

Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’yı tam kapsamlı işgali sonrası artan endişeler, Almanya’da askerlik hizmetinin yeniden zorunlu hale getirilebileceği ihtimaliyle birleşince, zengin Alman vatandaşlarının diğer ülkelerde ikamet başvurularında önemli bir artış yaşanıyor.

VARLIKLI ALMANLAR ÜLKEYİ TERK ETMEYE BAŞLADI

İngiltere merkezli haber sitesi Spear's'dan edinilen bilgilere göre, son haftalarda Almanya’dan ikinci vatandaşlık ve oturum taleplerinde gözle görülür bir yükseliş oldu. Pek çok kişi jeopolitik gerilimlerin artması sebebiyle bu adımı atıyor.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’un, 2011’de kaldırılan ve 18 yaşındaki tüm erkeklerin zorunlu askerlik yaptığı uygulamanın yeniden getirilme ihtimalini açık bırakması da bu talepleri artıran gelişmeler arasında gösteriliyor. YouGov’un yaptığı bir araştırmaya göre, 18-29 yaş arası Almanların yalnızca üçte biri zorunlu askerlik hizmetinin geri gelmesini destekliyor.

"NEDEN ÜLKEM İÇİN ASLA SAVAŞMAM"

Mart ayında, Alman podcast yayıncısı Ole Nymeon’un “Neden Asla Ülkem İçin Savaşmam” adlı kitabı yayımlandı. 27 yaşındaki Nymeon’un askerlik karşıtı görüşlerini anlattığı kitap, ülkedeki kamuoyunda askerlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Henley & Partners, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden önce Almanya’dan az sayıda oturum talebi alıyordu. Ancak Zamboni, “Artık Almanya’ya düzenli olarak gidiyor ve yeni ortaklıklar kuruyoruz” dedi. Şirket, 2023’te Almanya’ya özel bir ekip oluşturduğunu ve Almanya’dan gelen taleplerin 2020’den 2024’e üç kat arttığını belirtti.

DÜŞÜK MALİYETLİ ÜLKELER TERCİH EDİLİYOR

Alman vatandaşları arasında en popüler oturum programları arasında Avustralya, Yeni Zelanda, Kosta Rika ve Uruguay bulunuyor. Avustralya ve Yeni Zelanda gibi Antipodean ülkeler, Avrupa ve Orta Doğu’daki mevcut çatışmalardan coğrafi olarak uzak olmaları nedeniyle tercih ediliyor.

Latin Amerika ülkeleri ise daha düşük maliyetli seçenekler arayanlar için cazip. Avustralya’daki yatırım gereksinimleri yüksek olsa da, Orta ve Güney Amerika ülkeleri çoğu kişi için “oldukça kolay seçenekler” olarak değerlendiriliyor. Yeni Zelanda’da oturum almak isteyenlerin, hükümetin iş geliştirme ajansı onaylı projelere 5 milyon Yeni Zelanda Doları (2,2 milyon İngiliz Sterlini) yatırım yapması gerekiyor.