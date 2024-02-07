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    • ABD ve İsrail arasında kriz! Blinken, Netanyahu'nun izin vermediği isimle görüşecek

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    ABD ve İsrail arasında kriz! Blinken, Netanyahu&#039;nun izin vermediği isimle görüşecek
    İsrail, Gazze, ABD, Antony Blinken, Netanyahu, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden gelen olumsuz cevaba rağmen Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile bugün baş başa görüşeceği bildirildi.

    Times of Israel gazetesinde yer alan haberde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisinden izin çıkmamasına rağmen İsrail Genelkurmay Başkanı Haveli ile görüşeceği yazıldı.

    GÖRÜŞME BUGÜN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

    Başbakanlık Ofisinin bu talebi geri çevirdiği ve Blinken'ın Netanyahu ile yapacağı görüşmede Haveli'yle bir araya gelebileceğinin söylendiği aktarıldı. Netanyahu'nun ofisinden gelen ret kararına rağmen Blinken'ın bugün İsrail Genelkurmay Başkanı ile baş başa görüşeceği kaydedildi.

    AMACI GAZZE HAKKINDA "DÜRÜST" ANALİZ ELDE ETMEK

    Gazete, Halevi ile özel olarak görüşme talebinin Blinken'ın odada bakanlar olmadan Halevi'nin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların mevcut durumu hakkında "daha dürüst" bir analiz yapabileceğine inanmasından kaynaklandığını yazdı. Haberde ayrıca, Blinken'ın 7 Ekim'den sonra İsrail'e yaptığı ziyaretlerde Halevi ile baş başa görüşmediğine dikkati çekildi.

    ÖNCE NETANYAHU İLE GÖRÜŞECEK

    ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Blinken, İsrail ziyareti kapsamında ilk olarak bugün Başbakan Netanyahu ile bir araya gelecek. Blinken, ardından İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi ile baş başa görüşecek

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailGazzeABDAntony BlinkenNetanyahu
    Haberler > Dünya > ABD ve İsrail arasında kriz! Blinken, Netanyahu'nun izin vermediği isimle görüşecek
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