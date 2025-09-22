Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'de 1953'te yazılan kartpostal 72 yıl sonra sahibine ulaştı! ''Üzgünüz, biraz gecikti''

ABD'de 1953'te yazılan kartpostal 72 yıl sonra sahibine ulaştı! ''Üzgünüz, biraz gecikti''

- Güncelleme:
ABD&#039;de 1953&#039;te yazılan kartpostal 72 yıl sonra sahibine ulaştı! &#039;&#039;Üzgünüz, biraz gecikti&#039;&#039;
ABD, Posta, Kartpostal, Teslimat, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’de 1953 yılında gönderilen bir posta, 72 yılın ardından sahibine ulaştı. Postacı teslimatı ''Üzgünüz, biraz gecikti'' ifadeleriyle yaparken, postanın sahibi gördükleri karşısında şaşkına döndü. 

İlginç olay, 1953 yılında ABD’de yaşandı. 16 yaşında Ottawa’dan New York’a trenle giden Alan Ball, Porto Riko uçuşundan önce Birleşmiş Milletler binasından bir kartpostal göndermişti. Ailesine haber vermek için yolladığı kartpostalda ise ''New York'a kadar geldim'' yazıyordu.

ABD'de 1953'te yazılan kartpostal 72 yıl sonra sahibine ulaştı! ''Üzgünüz, biraz gecikti'' - 1. Resim

72 YIL SONRA ULAŞTI

New York Times’ın haberine göre, söz konusu posta ilginç bir şekilde 72 yıl sonra Illinois eyaletinin Ottawa kentindeki postaneye ulaştı. 
Alıcı adresinde farklı bir ailenin yaşadığını gören yetkililer, harekete geçerek araştırma başlattı. 

Yerel gazeteciler, soyağacı gönüllüleri ve kütüphane arşivleri sayesinde kartı gönderenin bugün 88 yaşında Sandpoint, Idaho’da yaşayan Dr. Alan Ball olduğu ortaya çıktı.

ABD'de 1953'te yazılan kartpostal 72 yıl sonra sahibine ulaştı! ''Üzgünüz, biraz gecikti'' - 2. Resim

''ÜZGÜNÜZ BİRAZ GECİKTİ''

Postacıların teslimatıyla şaşkına döndüğünü belirten Ball, görevlinin kartı kendisine ''Üzgünüz, biraz gecikti'' diyerek teslim ettiğini söyledi. Ball, genç yaşta çıktığı Porto Riko yolculuğunu hala 'hayatını değiştiren bir deneyim' olarak hatırladığını dile getirdi.

