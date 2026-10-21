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ABD'den nükleer test hamlesi! Yerin 300 metre altında patlattılar

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ABD'den nükleer test hamlesi! Yerin 300 metre altında patlattılar
Başlık ResmiABDde 300 metre derinlikte patlama! Nedeni belli oldu "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

ABD'nin Nevada eyaletinde yerin 300 metre altında gerçekleştirdiği gizemli patlamanın sırrı çözüldü. Nükleer başlık kullanılmayan ancak kimyasal patlayıcılarla yapılan özel deneyin, dünya genelindeki gizli ve yasadışı nükleer denemeleri tespit etme kabiliyetini artırmak amacıyla düzenlendiği açıklandı.

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ABD'nin Nevada eyaletinde gerçekleştirilen yeraltı patlamasının ayrıntıları kamuoyuyla paylaşıldı.

ABD Enerji Bakanlığına bağlı Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA) Başkan Yardımcısı Matthew Napoli, Washington'daki konuşmasında Nevada'daki deney hakkında bilgi verdi.

ABD'den nükleer test hamlesi! Yerin 300 metre altında patlattılar
Başlık ResmiABD'den nükleer test hamlesi! Yerin 300 metre altında patlattılar

YERİN 300 METRE ALTINDA PATLATTILAR

Nevada'daki test sahasında yerin yaklaşık 304 metre altında büyük bir boşluk açıldı.

Hazırlanan boşluğa yerleştirilen konvansiyonel patlayıcı, nükleer bir patlamanın bazı sismik özelliklerini taklit etmek amacıyla infilak ettirildi.

ABD'li yetkili, "1.000 fit derinlikte çok büyük bir boşluk hazırlayarak bunu simüle ettik. Oraya çok büyük bir patlayıcı cihaz indirdik ve deney kapsamında patlattık" dedi.

PATLAMANIN NEDENİ BELLİ OLDU

ABD yönetiminin deneydeki amacı, başka ülkelerin gizlice gerçekleştirebileceği yeraltı nükleer testlerini daha hassas biçimde tespit edebilmek.

Deneyde, patlamanın sismik dalgalarını zayıflatarak tespit edilmesini zorlaştıran yeraltı boşluğu yöntemi taklit edildi.

Napoli, "Bu, yeraltındaki gizli nükleer testlerin daha hassas bir şekilde tespit edilmesi ve sınıflandırılması için inanılmaz miktarda veri elde etmemizi sağladı" ifadelerini kullandı.

GİZLİ NÜKLEER TEST

Napoli, "Dünya genelindeki gizli nükleer faaliyetleri daha iyi tespit etmek için her gün yeni teknolojiler hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

ABD'li yetkililere göre Nevada'daki deneyden elde edilen veriler, sismik sensörlerin geliştirilmesinde kullanılacak.

TRUMP'IN NÜKLEER TEST KARARI YENİDEN GÜNDEMDE

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ekim 2025'te nükleer testlerin yeniden başlatılmasına yönelik talimat vermişti.

Washington yönetimi, nükleer patlama içeren testlerin yeniden yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz net bir açıklama yapmadı.

ABD, 1996 yılında Kapsamlı Nükleer Testlerin Yasaklanması Antlaşması'nı imzalamasına rağmen antlaşmayı onaylamadı.

Nevada'daki son deneyde ise nükleer başlık değil, konvansiyonel patlayıcı kullanıldığı açıklandı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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