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    • ABD'de havalimanında korkunç kaza, 3 ölü

    ABD'de korkutan bir kaza gerçekleşti. İdaho eyaletinin Boise şehrindeki bir havalimanında yaşanan kazada 3 kişinin öldüğü, 5'i ağır olmak üzere 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    ABD, Kaza, Havalimanı, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    ABD'nin Idaho eyaletindeki havalimanında inşaat halindeki hangarın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 9 kişi yaralandı.

    HAVALİMANI ÇÖKTÜ

    Boise kent yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde kentteki havalimanında özel bir firmanın yaptırdığı ve halihazırda inşaat halinde olan hangarın çöktüğüne dair ihbar alındığı belirtildi.

    Açıklamada, olayda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin ise yaralandığını kaydedilirken, yaralılardan 5'inin durumunun kritik olduğu kaydedildi.

    Boise İtfaiyesi Operasyonlar Şefi Aaron Hummel, düzenlediği basın toplantısında, çelik hangarın "feci" şekilde çöktüğünü belirtti.

    Yetkililer, olayın nedenini soruşturuyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ABDKazaHavalimanı
    Haberler > Dünya > ABD'de havalimanında korkunç kaza, 3 ölü
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