ABD'de havalimanında korkunç kaza, 3 ölü

ABD'de korkutan bir kaza gerçekleşti. İdaho eyaletinin Boise şehrindeki bir havalimanında yaşanan kazada 3 kişinin öldüğü, 5'i ağır olmak üzere 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Düzenleyen: Selçuk Tayyip Özkorul / Kaynak: Anadolu Ajansı 1 Şubat 2024 10:33 - Güncelleme: 1 Şubat 2024 10:34 - Güncelleme:

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