ABD'de havalimanında korkunç kaza, 3 ölü
ABD'de korkutan bir kaza gerçekleşti. İdaho eyaletinin Boise şehrindeki bir havalimanında yaşanan kazada 3 kişinin öldüğü, 5'i ağır olmak üzere 9 kişinin yaralandığı bildirildi.
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
ABD'nin Idaho eyaletindeki havalimanında inşaat halindeki hangarın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 9 kişi yaralandı.
HAVALİMANI ÇÖKTÜ
Boise kent yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde kentteki havalimanında özel bir firmanın yaptırdığı ve halihazırda inşaat halinde olan hangarın çöktüğüne dair ihbar alındığı belirtildi.
Açıklamada, olayda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin ise yaralandığını kaydedilirken, yaralılardan 5'inin durumunun kritik olduğu kaydedildi.
Boise İtfaiyesi Operasyonlar Şefi Aaron Hummel, düzenlediği basın toplantısında, çelik hangarın "feci" şekilde çöktüğünü belirtti.
Yetkililer, olayın nedenini soruşturuyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı