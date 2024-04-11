ABD'de şiddetli fırtına, 3 hortum birden görüldü! Ölü ve çok sayıda yaralı var

ABD'yi şiddetli fırtına vurdu. Texas, Louisiana ve Mississippi eyaletlerinde yaşanan kasırga nedeniyle 100'den fazla ev hasar gördü, yüz binlerce insan elektriksiz kaldı. Fırtına nedeniyle 1 kişi ölürken çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı.

ABD şiddetli fırtına ve kasırgalarla mücadele etmeye devam ediyor. Ülkenin güneyinde 100'den fazla ev hasar gördü. Kasırga'da 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

ABD'DE ŞİDDETLİ FIRTINA 3 HORTUM BİRDEN GÖRÜLDÜ

Fırtına ABD'nin Texas, Louisiana ve Mississippi eyaletlerinde etkili oldu. Louisiana'da 2, Texas’ta 1 hortum görüldü.

AĞAÇLAR SÖKÜLDÜ, EVLER HASAR GÖRDÜ

Şiddetli fırtınanın etkisiyle ağaçlar yerinden sökülürken, elektrik hatları devrildi. Çok sayıda ev ve iş yerinde hasar meydana geldi, farklı noktalarda su baskınları yaşandı. Louisiana'da 150 binden fazla, komşu Mississippi'de ise 50 binden fazla hane elektriksiz kaldı. Ülkenin güney kesimi için sel uyarısında bulunuldu.

1 KİŞİ ÖLDÜ ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALI

Mississippi Acil Durum Yönetim Ajansından yapılan açıklamada, Scott County'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı, eyalet genelinde en az 72 evin hasar gördüğü bildirildi. Louisiana'nın en büyük şehri olan New Orleans yakınlarındaki Slidell'de ise en az 10 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.