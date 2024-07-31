ABD'den ilk resmi açıklama geldi: Haniye suikastından haberdar değildik

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Haniye suikastinden önceden haberdar olmadıklarını ve ABD'nin dahli bulunmadığını söyledi. Savunma Bakanı Austin ise "İsrail saldırıya uğrarsa, elbette İsrail’in savunmasına yardım ederiz" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanında camilerden 'Haniye' için sela sesleri yükseldi

Türkiye'nin dört bir yanında camilerden 'Haniye' için sela sesleri yükseldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Singapur'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'ye ilişkin açıklama yaptı.

ABD'NİN SUİKASTTAN HABERİ VAR MIYDI?

Channel News Asia'ya konuşan Bakan Blinken, Haniye suikastının Gazze'deki sürece etkisinin ne olacağı sorusuna, "Bu bizim bilgimizin ve dahlimizin olmadığı bir durum. O nedenle tahminde bulunmak çok zor. Uzun yıllar boyunca bir olayın başka bir olay üzerindeki etkisi hakkında asla tahminde bulunmamayı öğrendim." şeklinde cevap verdi.

Blinken, bu savaşı sonlandırmak için ateşkes sağlanmasının önemini vurgulayarak, o noktaya ulaşana dek bunun için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Gazze'de Filistinlilerin acısını sonlandırmaya yardım etmenin çok önemli olduğuna dikkati çeken Blinken, ABD'liler dahil esirlerin evlerine dönmesinin de kilit öneme sahip olduğunu dile getirdi. Blinken, daha kalıcı barış ve güvenlik için her şeyi daha iyi bir yolda ilerletmenin hayati önem taşıdığını kaydederek, buna odaklanmaya devam ettiklerini söyledi.

Öte yandan, Savunma Bakanı Austin de "İsrail saldırıya uğrarsa, elbette İsrail’in savunmasına yardım ederiz" ifadelerini kullandı.

Filipinler'e yaptığı ziyaret sırasında medya mensuplarıyla yaptığı toplantıda konuşan Austin, "Savaşın kaçınılmaz olduğunu düşünmüyorum. Ama İsrail saldırıya uğrarsa, elbette İsrail’in savunmasına yardım ederiz." diye konuştu.