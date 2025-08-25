Ortadoğu’da yeniden savaş hazırlığı mı? ABD’den İsrail’e 3,5 milyar dolarlık silah onayı!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail’in art arda yürüttüğü askeri operasyonlar nedeniyle oluşan mühimmat ve sistem kayıplarını karşılamak için 3,5 milyar dolarlık yeniden stoklama planı hazırladı.

ACİL BÜTÇE TALEBİ: FÜZE, RADAR, NAKLİYE

Bloomberg’in haberine göre, hazırlanan belgelerde harcamanın büyük kısmı, İsrail’in savunması sırasında kullanılan silahların yerine yenilerinin alınması için ayrıldı. Fonlar, radar sistemlerinin bakımı, donanma gemilerinin yenilenmesi ve mühimmat taşımacılığı gibi kalemleri de kapsıyor.

ABD Kongresi’ne sunulan belgelerde, her harcama kalemi “acil bütçe talebi” olarak sınıflandırıldı. Belgeler, 2024 İsrail Güvenlik Ek Ödenek Yasası kapsamında değerlendiriliyor. Yasa, İsrail’in füze önleme sistemleri için toplam 14 milyar dolarlık bütçeyi içeriyor.

PENTAGON: BU HARCAMA GEREKLİ

Belgelerde, 3,5 milyar dolarlık ek ödeneğin, ABD Merkez Komutanlığı’nın “İsrail'deki durum” nedeniyle artan masraflarını karşılamak için zorunlu olduğuna değinildi. Ayrıca, “İsrail’in talebi veya koordinasyonuyla” gerçekleşen ABD savaş operasyonlarının da bu kapsamda olduğu kaydedildi.

FÜZE BAŞINA 12 MİLYON DOLAR

Harcama kalemleri arasında en büyük tutar, balistik füzeleri engellemek için kullanılan Standard Missile-3 (SM-3 IB) füzelerine ayrıldı. Raytheon tarafından geliştirilen bu füzelerden biri, 9 ila 12 milyon dolara mal oluyor. Pentagon, bu füzelerin yeniden üretimi ve özel nakliyesi için toplamda 1 milyar dolarlık bütçe öngördü.

Haziran ayında, Doğu Akdeniz’deki iki ABD Donanma gemisinin bu füzeleri ateşlediği ve İsrail’in savunmasına doğrudan katıldığı açıklandı.

İran’ın Nisan 2024’te gerçekleştirdiği füze saldırısına cevap olarak fırlatılan bu füzeler, ABD’nin bölgedeki askeri varlığını artırdığını bir kez daha ortaya koydu.

THAAD SİSTEMİNE 204 MİLYON DOLAR

Pentagon’un ikinci en büyük silah talebi, Lockheed Martin tarafından üretilen THAAD füze önleme sistemine yönelik oldu. Her biri yaklaşık 12,7 milyon dolara mal olan bu füzeler için 204 milyon dolarlık bütçe ayrıldı.

Ayrıca, THAAD sistemine ait güçlü TPY-2 radarının ertelenen bakımı için de 9,2 milyon dolar talep edildi. Belgelerde, sekiz Prime Power Unit motorunun ve alternatörünün “planlanmamış” şekilde değiştirileceği bilgisi yer aldı.

Pentagon, geçtiğimiz yıl İsrail’e bir THAAD bataryası konuşlandırdığını duyurmuştu. Ancak yeni belgelerde, başka bir bölgede planlanmamış bir konuşlandırmanın daha yapıldığı ortaya çıktı.

ABD'NİN ASKERİ DESTEĞİ KATLANARAK ARTIYOR

Bloomberg’e göre, ABD’nin son dönemde İsrail’e verdiği askeri destek sadece bu ödenekle sınırlı değil. Ekim 2023 ile Mayıs 2024 tarihleri arasında, Hamas saldırıları sırasında İsrail’e gönderilen 4,2 milyar dolarlık silah ve ekipman bu bütçenin dışında tutuluyor.