ABD'den korkutan saldırı uyarısı! Açık adres verip "Uzak durun" dediler

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, 31 Ekim'de Tsarıtsino Müze ve Koruma Alanı'nda çok sayıda kişinin hayatını kaybedebileceği bir olay yaşanabileceği konusunda uyarı yayımladı.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken bölgede güvenlik endişeleri artıyor. Rusya'nın başkenti Moskova'daki ABD Büyükelçiliği'nden saldırı tehdidine ilişkin uyarı geldi.

Büyükelçilik, çok sayıda kişinin hayatını kaybedebileceği bir olay yaşanabileceğine dair güvenilir bilgi aldıklarını duyurarak vatandaşlarından belirli bir bölgeden uzak durmalarını istedi.

ADRES VEREREK UYARDILAR

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği tarafından yayımlanan güvenlik duyurusunda, tehdidin Moskova'daki Dolskaya Caddesi 1 numarada bulunan Tsarıtsino Müze ve Koruma Alanı'nı kapsadığı açıklandı.

Büyükelçilik, Amerikan vatandaşlarına 31 Ekim boyunca söz konusu müzeyi ziyaret etmemeleri, çevresine yaklaşmamaları ve kalabalık yerlerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

ABD VE RUSYA HAREKETE GEÇTİ

Büyükelçiliğin açıklamasına göre ABD yönetimi, tehdide karşı alınacak önlemler konusunda Rusya'nın ilgili makamlarıyla koordinasyon yürütüyor.

Güvenlik duyurusunda vatandaşlardan çevrelerinde olup bitenlere karşı dikkatli olmaları, acil durumlar için cep telefonlarını şarjlı tutmaları ve kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları istendi.

Ayrıca yerel basının takip edilmesi ve güvenlik planlarının gözden geçirilmesi tavsiye edildi.

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