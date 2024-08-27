ABD'den, "Mescid-i Aksa'da sinagog yapılsın" diyen İsrailli bakana tepki

ABD'den, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme yönündeki açıklamasına tepki geldi. Dışişleri'nin açıklamasında "provokasyonların sadece gerilimi artırdığını" belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Yahudiler için bir sinagog inşa etme yönündeki açıklamasıyla ilgili sorusunu cevapladı.

"DİPLOMATİK ÇABALARA ODAKLANMALIYIZ"

Sözcü, "Dikkatlerin, rehinelerin serbest bırakılması, ateşkes anlaşmasının sağlanması ve daha geniş kapsamlı bölgesel istikrar koşullarının oluşturulması için devam eden diplomatik çabaların üzerine odaklanması gerektiği bu zamanda, provokasyonlar sadece gerilimi tırmandırır." ifadesini kullandı.

ABD'nin, tarihi statükonun korunmasına olan bağlılığını sürdürdüğünü dile getiren Sözcü, ülkesinin, İsrail'in güvenliğine zarar veren ve bölgede barış ile istikrarın sağlanmasıyla çelişen tek taraflı adımlara karşı çıkmaya devam edeceğini duyurdu.

MESCİD-İ AKSA'DA SİNAGOG OLAYI NEDİR?

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Ben-Gvir, mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "ibadet etmesine izin verdiğini" ileri sürmüştü. Habere göre, "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" sorusuna Ben-Gvir, "Evet" cevabını vermişti.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Ben-Gvir'in ifadeleri sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'daki statükonun değişmediğini savunmuştu. Ben-Gvir'in açıklamalarına, birçok ülke lideri ve uluslararası kuruluştan tepki gelmeye devam ediyor.