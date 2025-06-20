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AB'den flaş Çin kararı! Kısıtlama getirildi...

Kaynak: Anadolu Ajansı
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AB&#039;den flaş Çin kararı! Kısıtlama getirildi...
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çinli firmalar, AB'de tıbbi cihazlarla ilgili 5 milyon avroyu aşan kamu ihalelerine giremeyecek. Açıklamada alternatif tedarikçilerin olmadığı durumlarda istisnalar uygulanabileceğine işaret edildi.

AB Komisyonu, Çinli şirketlerin üye ülkelerde, tıbbi cihazlarla ilgili 5 milyon avroyu aşan kamu ihalelerinin dışında tutulması kararının alındığını açıkladı.

KARAR ENGELLER KARŞISINDA ORANTILI BULUNDU

Açıklamada, AB tarafından alınan kararın Çin'in bu alandaki engelleri karşısında orantılı olduğu belirtildi. 

Alternatif tedarikçilerin olmadığı durumlarda istisnalar uygulanabileceğine işaret edilen açıklamada, önlemin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) çerçevesi de dahil olmak üzere uluslararası yükümlülüklerle uyumlu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, önlemle Çin'in AB şirketlerine ve AB yapımı tıbbi cihazlara karşı ayrımcılığını durdurmanın amaçlandığı, Çin'in AB şirketlerini uzun süredir bu alanda dışladığı bildirildi.

AB'nin şirketlerini koruyacağına işaret edilen açıklamada, Çin'in endişeleri etkin biçimde giderecek adımlar atması halinde önlemlerin kaldırılabileceği ifade edildi.

AB ülkeleri yılda 150 milyar avro civarında tıbbi cihaz alırken, bunun yüzde 70'i kamu ihaleleri ile yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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