ABD'li siyasetçiden alçak provokasyon! İslam'a hakaret edip Kur'an-ı Kerim yaktı

ABD’li siyasetçiden alçak provokasyon! İslam’a hakaret edip Kur’an-ı Kerim yaktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünya Haberleri

ABD'de Cumhuriyetçi kongre adayı Valentina Gomez, alçakça bir provokasyona imza attı. Sosyal medya hesabından Kur’an-ı Kerim yaktığı görüntüleri paylaşan Gomez, İslam’a yönelik hakaretlerde bulundu. 

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den Temsilciler Meclisi adaylığına hazırlanan siyasetçi Valentina Gomez, sosyal medyada paylaştığı videoyla büyük bir skandala imza attı. Gomez, İslam’ı hedef alarak bir alev makinesiyle Kur’an-ı Kerim yaktı. 

ABD'Lİ SİYASETÇİDEN ALÇAK İFADELER

"İslam’ı bir an önce durdurmak gerektiğini'' ileri süren siyasetçi, ''Müslümanlar, 57 Müslüman ülkesinden birine defolup gidebilir. Tanrı’nın yardımıyla Teksas’ta İslam’a son vereceğim'' ifadelerinde bulundu.

Video boyunca Kur'an-ı Kerim'i yakmaya devam eden Gomez, "Tek bir gerçek Tanrı vardır, o da İsrail'in Tanrısıdır" ifadelerini kullandı. Ardından yanmış Kur'an-ı Kerim'in yanında poz vererek videoyu sonlandırdı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Gomez’in videosu aşırı sağ gruplar tarafından desteklenirken, sosyal medyada büyük tepki topladı. Kullanıcılar Gomez’in açıklamalarını açık bir İslamofobi ve nefret suçu olarak nitelendirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

