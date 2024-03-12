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Haberler > Dünya > ABD'li yazar ve eşi Ramazan'a bir gün kala Müslüman oldu

ABD'li yazar ve eşi Ramazan'a bir gün kala Müslüman oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;li yazar ve eşi Ramazan&#039;a bir gün kala Müslüman oldu
İsrail, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına verdiği tepki nedeniyle sosyal medya platformu Instagram tarafından yasaklanan ABD’li yazar Jeffery Shaun King, eşi ile birlikte Müslüman oldu. King, Kelime-i Şehadet getirdikleri anları sosyal medyadan paylaştı.

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam sessiz kalmayan ABD'li yazar ve aktivist Jeffery Shaun King ve eşi Müslüman oldu.

Filistinlilerin haklarını savunduğu için Instagram'ın yasak uyguladığı King, ABD’nin Texas eyaletinde bir camiye giderek Ramazan ayının başlamasına 1 gün kala Müslüman oldu.

ABD'li yazar ve eşi Ramazan'a bir gün kala Müslüman oldu - 1. Resim

King ve eşi, imam eşliğinde Kelime-i Şehadet getirdikleri anları sosyal medyadan paylaştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı
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