ABD'nin açıkladığı bilanço dikkat çekti! İran'da yüzlerce ölü var

Washington merkezli İnsan Hakları Aktivistleri grubundan, Associated Press'e (AP) yapılan açıklamada, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada İsrail saldırıları sonucu İran'da ölenlerin sayısının en az 639 yaralı sayısının ise 1.329 olduğu iddia edildi.

ABD'li İnsan Hakları Aktivistleri grubundan, AP'ye yapılan açıklamada, İsrail'in hava saldırılarında İran'da bugüne kadar en az 639 kişinin öldüğü, 1.329 kişinin yaralandığı öne sürüldü.

Grubun, İran'daki yerel raporları, ülkede geliştirdiği kaynak ağıyla karşılaştırarak bu rakama ulaştığı kaydedildi.

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İSRAİL - İRAN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere, ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

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