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ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi. Yapılan açıklamada saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Lübnan ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendiği duyuruldu.

SALDIRGAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

ABD Büyükelçiliğine ateş açan kişinin Suriye uyruklu olduğu belirtildi. Saldırganın Lübnan güçleri tarafından vurularak yaralandığı ve sonrasında tedavi amaçlı hastaneye nakledildiği ifade edildi.

Saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.