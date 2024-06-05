ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi. Yapılan açıklamada saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Lübnan ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendiği duyuruldu.
SALDIRGAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
ABD Büyükelçiliğine ateş açan kişinin Suriye uyruklu olduğu belirtildi. Saldırganın Lübnan güçleri tarafından vurularak yaralandığı ve sonrasında tedavi amaçlı hastaneye nakledildiği ifade edildi.
Saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı