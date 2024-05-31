ABD'yi sarsan silahlı saldırı! 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

ABD'nin Minnesota eyaletinde bir saldırgan, etrafına ateş açtı. Korkunç saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

ABD'nin Minnesota eyaletinde bulunan Minneapolis kentinde düzenlenen bir silahlı saldırıda, biri polis, diğeri şüpheli olmak üzere üç kişi hayatını kaybetti. Biri polis, biri itfaiyeci olmak üzere toplam dört kişi de yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.