Acı tablo tek tek sıralandı! Gazze'de 500 kişi açlık yüzünden can verdi

İsrail’in insani yardım akışını engellediği Gazze’de açlıktan ölenlerin sayısı 500'ü buldu. 601 günlük katliam döneminin acı tablosu ise kalem kalem açıklandı...

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail ve ABD’nin desteklediği Gazze’de yeni yardım dağıtım mekanizmasını “kaynak israfı ve oyalama” olarak niteledi. Lazzarini, Gazze Şeridi genelinde BM ile uluslararası kuruluşlar tarafından yönetilen yardım dağıtım noktalarının sayısının 400’den 3’e veya 4’e düşürüldüğünü söyledi.

GÜVENLİ BÖLGEYE 46 DEFA BOMBA YAĞDI

Filistin Diplomasi Merkezi’nin resmî verilerine göre Gazze’nin yüzde 88’i enkaza döndü. 601 günlük katliam döneminin ekonomik faturası ise 62 milyar doları aştı.

Gazze topraklarının yüzde 77’i de işgalci güçler tarafından ele geçirildi. Güvenli bölge ilan edilen Mavasi koridoru 46 kez ağır bombardımanla vuruldu.

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ÖLENLERİN SAYISI 63 BİN OLDU

Toplam şehit sayısı ise 63 bine ulaştı. Bu şehitlerin 18 bini çocuk, 12.400’ü kadın. Ayrıca 1.580 sağlık çalışanı, 115 sivil savunma görevlisi, 220 gazeteci, 754 polis ve yardım dağıtım görevlisi, işgal güçleri tarafından katledildi. İsrail ordusu 828 camiyi bombalarla yıktı.

500 KİŞİ AÇLIKTAN CAN VERDİ

Mezalimden mezarlıklar da payını aldı ve 60 mezarlık tamamen tahrip edildi. Gazze’de açlık sebebiyle can verenlerin sayısı 500’e yaklaştı.