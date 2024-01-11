Afganistan'da deprem mi oldu? Afganistan'da kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA SON DEPREMLER

11 Ocak 2024 13:37 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 13:51

Avrupa- Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC)'nin açıklamasına göre Afganistan'ın Badahşan vilaetine bağlı Hindukuş bölgesinde deprem meydana geldi. Afganistan'da deprem mi oldu? Afganistan'da kaç şiddetinde deprem oldu?

AFGANİSTAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afganistan'da deprem, yerel saatle 13.50'de Feyzabad ilçesinin 60 kilometre güneyinde kalan Jurm köyünde yerin 201 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem Afganistan başkenti Kabil olmak üzere çevre illerde hissedildi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin ardından artçı sarsıntılar konusunda uyardı.



Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan'da çok sık deprem oluyor. Geçen ekim ayında Herat vilayetinde 5 ile 6,5 şiddetinde olan depremlerde 2 bin 500 kişi hayatını kaybetmişti.



