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    Afganistan'da deprem mi oldu? Afganistan'da kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA SON DEPREMLER

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Orta Asya ülkesi Afganistan'da deprem oldu. Sosyal medyada yayılan haber sonrası Afganistan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? soruları araştırıldı.

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    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Avrupa- Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC)'nin açıklamasına göre Afganistan'ın Badahşan vilaetine bağlı Hindukuş bölgesinde deprem meydana geldi.  Afganistan'da deprem mi oldu? Afganistan'da kaç şiddetinde deprem oldu? 

    AFGANİSTAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

    Afganistan'da deprem, yerel saatle 13.50'de Feyzabad ilçesinin 60 kilometre güneyinde kalan Jurm köyünde yerin 201 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem Afganistan başkenti Kabil olmak üzere çevre illerde hissedildi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin ardından artçı sarsıntılar konusunda uyardı. 

    Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan'da çok sık deprem oluyor. Geçen ekim ayında Herat vilayetinde 5 ile 6,5 şiddetinde olan depremlerde 2 bin 500 kişi hayatını kaybetmişti. 

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Dünya > Afganistan'da deprem mi oldu? Afganistan'da kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA SON DEPREMLER
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