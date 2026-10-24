Trump’ın damadı Jared Kushner hakkında, Körfez ülkelerinden Azerbaycan’a, Dubai’den İsrail’e uzanan milyarlarca dolarlık para trafiği iddiaları gündeme geldi. Gazeteci Matthew Cole’un kitabındaki iddialara göre, 750 milyon dolarlık "Alpha" hesabı ve İsrail’e aktarıldığı öne sürülen 1 milyar dolar detayları ise dikkat çekti.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner, uluslararası finans hareketlerine ilişkin yeni iddialarla gündeme geldi.

Gazeteci Matthew Cole’un yayımlanmaya hazırlanan kitabında yer alan ve Vanity Fair tarafından paylaşılan bilgilere göre, Körfez ülkelerinden Azerbaycan’a, Dubai’den İsrail’e uzanan milyarlarca dolarlık para transferlerinde Kushner’ın adının geçtiği öne sürüldü.

İddialar arasında, bazı hesaplarda yüz milyonlarca doların toplandığı ve Kushner’ın belirli finansal işlemler üzerinde yetkisinin bulunduğu yönündeki anlatımlar da yer aldı.

HOLLANDA İSTİHBARATINDAN TELEFON KORSANLIĞI

İddiaya göre Hollanda Askerî İstihbaratı, 2017 yılında Rus istihbaratı GRU ile bağlantılı bir sunucuya girdi ve orada Kushner’ın iPhone’una ait ekran görüntülerini buldu.

Takibe alınan bu veriler sayesinde Hollandalı ajanların, 2018 başından itibaren Kushner’ın telefon ekranındaki hareketleri adeta canlı yayın gibi izlediği ve hangi uygulamalar üzerinden devasa finansal transferleri yönettiğini tespit ettiği öne sürüldü.

Ajanlar Trump'ın damadı Kushner'ın telefonuna sızdı: Milyar dolarlık para trafiğinde İsrail detayı

AZERBAYCAN ÜZERİNDEN DUBAİ’YE TRANSFER

Kitaptaki iddialara göre, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kaynaklı yüz milyonlarca dolar, Azerbaycan’daki bankalar aracı kılınarak Dubai’ye aktarıldı.

Azerbaycan’daki finans kurumlarının bu para trafiğinden yüzde 6 ila 7 arasında değişen devasa komisyonlar kestiği belirtilse de ilgili bankaların isimleri henüz açıklanmış değil.

750 MİLYON DOLARLIK "ALPHA" HESABI

Gizli ağın bir diğer ayağının ise BAE merkezli First Abu Dhabi Bank bünyesinde açılan "Alpha" kod adlı bir hesap olduğu savunuluyor. Watani Al Emarat Vakfı ile iltisaklı olan ve örtülü askeri/istihbari operasyonları fonlamak için kullanıldığı öne sürülen bu hesapta, 2017’den itibaren 750 milyon dolar toplandığı öne sürüldü.

Kushner’ın hesabın resmi sahibi olmasa da, para üzerinde doğrudan işlem yapma yetkisine sahip kritik imza sahiplerinden biri olduğu iddialar arasında.

Ajanlar Trump'ın damadı Kushner'ın telefonuna sızdı: Milyar dolarlık para trafiğinde İsrail detayı

NETANYAHU’NUN DA HABERİ VAR!

Skandalın en çarpıcı ayağı ise İsrail hattında yaşandı. BAE Lideri Muhammed bin Zayed’in 2018 yılında yine Azerbaycan rotasını kullanarak İsrail Merkez Bankası’ndaki "Beta" kod adlı hesaba yaklaşık 1 milyar dolar aktardığı ileri sürüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da süreçten başından beri haberdar olduğu, Kushner’ın bu fondan harcama yapmadan önce dönemin ABD Büyükelçisi David Friedman aracılığıyla bilgilendirilmesini bizzat talep ettiği iddia edildi.

Ajanlar Trump'ın damadı Kushner'ın telefonuna sızdı: Milyar dolarlık para trafiğinde İsrail detayı

KUSHNER VE BEYAZ SARAY CEPHESİNDEN YALANLAMA

Gündemi sarsan iddiaların ardından Jared Kushner ve avukatları jet hızıyla yazılı bir açıklama yaparak tüm suçlamaları reddetti. Bahsi geçen banka hesapları ve komisyon ilişkileriyle hiçbir bağının olmadığını savunan Kushner tarafı, iddiaların tamamen hayal ürünü olduğunu belirtti. ABD yönetimi de kitaptaki anlatımların hiçbir somut ve bağımsız belgeye dayanmadığını açıklayarak iddiaları yalanladı.

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