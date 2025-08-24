Akdeniz’de göçmen faciası! 12 kişi kayboldu

İspanya’nın Balear Adaları açıklarında göçmenleri taşıyan bir tekneden atlayan 12 kişi kayboldu.

İspanyol makamlarına göre kayıplar Kuzey Afrika’dan yola çıkan göçmenlerdi.

İspanyol yerel yetkililer, Cabrera Adası'nın 58 kilometre güneydoğusunda bulunan tekneden 14 kişinin kurtarıldığını, kurtarılanların ifadesine göre ise 12 kişinin Cuma günü denize atladığını açıkladı.

Kayıp kişilerin aranmasına sivil muhafızlar ve sahil güvenlik ekipleri tarafından devam ediliyor.

GÖÇ ROTASINDA CİDDİ ARTIŞ: %77 YÜKSELİŞ

İspanya İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, 15 Ağustos itibarıyla Balear Adaları'na ulaşan göçmen sayısı 4.323’e ulaştı. Bu sayı, 2024’ün aynı dönemine göre %77’lik bir artışı temsil ediyor. Geçen yıl aynı tarihlerde adalara 2.443 göçmen gelmişti.

Öte yandan, Atlantik Okyanusu’nda yer alan Kanarya Adaları'na gelen göçmen sayısında ise %46’lık bir düşüş yaşandı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İspanyol yetkililer, Balear açıklarında yürütülen arama kurtarma faaliyetlerinin hava destekli sürdürüldüğünü, kurtarılan göçmenlerin ise sağlık kontrollerinden geçirilerek göçmen kabul merkezlerine sevk edildiğini açıkladı.

Yetkililer, bölgede hava ve deniz koşullarının zorluklarına rağmen kayıplara ulaşmak için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.