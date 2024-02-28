Aliyev, çifte standarta dikkat çekip açıkladı... Azerbaycan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nden çekilebilir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Marcon ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell’in açıklamalarına tepki gösterek “Azerbaycan kendi topraklarını ve egemenliğini sağlamak için diğer ülkelerin attığı adımlardan farklı adımlar atmıyor” dedi.

İlham Aliyev, Alman iş dünyasının temsilcileri ile buluştu.

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının Almanya’nın davetiyle Berlin'de gerçekleştirecekleri görüşmeyi desteklediğini belirten Aliyev,

“Almanya, ateşi körükleyen ve Ermenistan'a öldürücü silahlar sağlayan Fransa'nın aksine, barış sürecinde tarafsız kalıyor. Uluslararası hukuk normları bizden yanadır. Ülkemizin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sağladığımız için asılsız ve taraflı suçlamalarla karşı karşıya kaldık. Azerbaycan kendi topraklarını ve egemenliğini sağlamak için diğer ülkelerin attığı adımlardan farklı adımlar atmıyor” dedi.

AZERBAYCAN'A ÜSTÜ KAPALI TEHDİT

Avrupa Birliği Temsilcisi meclisindeki çifte standarda işaret eden Aliyev şöyle konuştu;

“Joseph Borrell'in doğru olmayan açıklamaları bizi hayal kırıklığına uğrattı. Kendisinin bu açıklamaları hiçbir gerçeği yansıtmamakta ve uluslararası hukuk normlarına aykırıdır. İkinci olarak Azerbaycan tarafı bu açıklamaları ülkemize yönelik üstü kapalı tehditler olarak değerlendiriyor.

Borrell, Azerbaycan'ın Ermenistan'a saldırması durumunda bunun acı sonuçlarla karşılaşacağını söyledi. Öncelikle Borrell, Azerbaycan'ın Ermenistan'a saldırmayı planladığı bilgisini nereden aldı?

Bizim böyle bir planımız yok. Bunlar Bay Macron'un imaları. Bütün bunlar, Azerbaycan'ın Ermenistan'a saldırmaya hazırlandığı iddiasıyla bağlantılı olarak ülkemizi kötülemeye dayanan Fransa'nın Azerbaycan aleyhi politikasının bir parçasıdır."

UKRAYNA'YI ÖRNEK GÖSTERDİ

Azerbaycan-Ermenistan sınırında Eylül 2023'te yaşanan son ciddi gerilimin ardından bu yana kadar sınırda sukunetin korunduğunu ifade eden Aliyev, “Toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi sağladıktan ve Karabağ'da bölücülüğün yuvasını yok ettikten sonra saldırılara maruz kaldık. Macron, Borrell ve onlar gibiler tarafından suçlanıyoruz. Ukrayna'yı ele alalım. Ukrayna da toprak bütünlüğünü yeniden sağlamak istiyor. Almanya ve diğer ülkeler Ukrayna'ya silah gönderiyor. Hepiniz Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü sağlaması gerektiğini beyan ediyorsunuz. Peki bizim toprak bütünlüğümüz? Bu konu Ukrayna sorunundan daha mı az önemli?” ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN AVRUPA KONSEYİ'NDEN ÇEKİLEBİLİR

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde Hristiyan olmayan 2 ülkeden biri olan Azerbaycan'ın dışlanmak istendiğini belirten Aliyev, "Bunu gösterişli ve bilinçli bir şekilde yapıyorlar. Bildiğiniz gibi bu kurumun oturumlarına katılmama kararı aldık. Çünkü eğer duruşumuzu ifade etme hakkımız yoksa neden orada olalım? Bir yıl içinde heyetimizin hakları iade edilmezse Avrupa Konseyi'nden tamamen çekilme konusunu ciddi olarak ele alabiliriz” dedi.

FRANSA VE ABD'YE, RUSYA TAVSİYESİ

Fransa, ABD'nin Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunun çözümü için hiçbir adım atmadığını söyleyen Aliyev, Rusya'nın ise artık olup biteni çok iyi anladığını ve yeni gerçekleri kabul ettiğini söyledi.

"ABD ve Fransa da aynısını yapmalı." diyen Aliyev, "Aksi takdirde durum planladıkları gibi olmayacaktır. Bu ülkeler, ekonomisiyle, ordusuyla, geniş uluslararası ilişkileriyle Güney Kafkasya'nın lider ülkesi olan Azerbaycan ile çalışmalıdır” ifadelerini kullandı.