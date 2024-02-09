Aliyev ve Bayraktar bir arada! Azerbaycan'a satılan Akıncı TİHA'ları birlikte izlediler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, orduya yeni alınan Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Araçlarının uçuşunu izledi. Aliyev'e Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da eşlik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait tesisi ziyaret etti.

BAYRAKTAR İLE BİRLİKTE İZLEDİ

Azerbaycan ordusunun envanterine yeni alınan Bayraktar Akıncı TİHA'ların uçuşunu izleyen Cumhurbaşkanı Aliyev'e oğlu Haydar Aliyev ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar eşlik etti.

TİHA'NIN UÇUŞUNU YÖNETTİ

Yeni kurulan İHA Akademisinde de incelemelerde bulunan Aliyev'e Bayraktar, akademi ve İHA'larla ilgili bilgi verdi. Bayraktar Akıncı TİHA'ların kontrol istasyonunu da gezen Aliyev, kumandanın başına geçerek Akıncı TİHA'nın uçuşunu yönetti. Aliyev, piste inen Bayraktar Akıncı TİHA'ya imza attı, TİHA'lara monte edilen bombaları inceledi.