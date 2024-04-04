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Haberler > Dünya > Almanya'da aşırı sağcı 400 polise soruşturma! İçişleri Bakanı "polis olmasınlar" dedi

Almanya'da aşırı sağcı 400 polise soruşturma! İçişleri Bakanı "polis olmasınlar" dedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Almanya&#039;da aşırı sağcı 400 polise soruşturma! İçişleri Bakanı &quot;polis olmasınlar&quot; dedi

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Almanya'da aşırı sağcılara yönelik soruşturmalar devam ediyor. Ülkede aşırı sağcı görüşe sahip olduğu gerekçesiyle 16 eyalette 400'den fazla polise soruşturma başlatıldı. Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, bu tür aşırıcı kimselerin polislik mesleğine başvurmamaları gerektiğini söyledi.

Almanya'da Stern dergisi ile RTL televizyonu tarafından yapılan araştırmaya göre, aşırı sağcı görüşe sahip 400 polis hakkında soruşma yürütülüyor.

Araştırmada, 16 eyaletin içişleri bakanlığındaki verilerle bu bilgilere ulaşıldığı belirtiliyor.

Almanya'da aşırı sağcı 400 polise soruşturma! İçişleri Bakanı

400 polisin aşırı sağ görüşlü olduğu ya da çeşitli komplo teorileri ürettikleri şüphesiyle soruşturma veya disiplin soruşturması geçirdikleri vurgulanıyor.

GÜNCEL RAKAMLAR SAĞLANIRSA SAYI ARTABİLİR

Berlin, Mecklenburg-Batı Pomeranya, Bremen ve Thüringen olmak üzere 4 eyaletten güncel rakamlar sağlanamadığı için söz konusu sayının çok daha yüksek olabileceğine araştırmada yer verildi.

Almanya'da aşırı sağcı 400 polise soruşturma! İçişleri Bakanı

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN ÇARPICI AÇIKLAMA: POLİS OLMASINLAR

Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, araştırmacılara yaptığı açıklamada, "Anayasa temelinde hareket etmeyen, bunun yerine aşırılıkçı görüşlerin peşinde koşan polis memurları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü açısından büyük bir tehlikedir." ifadelerini kullandı ve bu tür kişilerin polislik mesleği için başvurmaması gerektiğini vurguladı.

Almanya'da aşırı sağcı 400 polise soruşturma! İçişleri Bakanı

Almanya'da aşırı sağcı 400 polise soruşturma! İçişleri Bakanı

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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