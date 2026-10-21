İngiliz basınından skandal itiraf: Almanya'da iltica alabilmek için Türkiye'de kasıtlı olarak suç işliyorlar!

İngiliz basını, Almanya'da iltica hakkı elde etmek için Türkiye üzerinden yürütülen kirli oyunu gündeme taşıdı. The Telegraph'ın aktardığı araştırmaya göre bazı kişiler, Türkiye'de kasıtlı olarak suç teşkil edebilecek paylaşımlar yaparak haklarında soruşturma açılmasını sağlıyor.

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İngiliz basını, Batı ülkelerindeki iltica sistemlerinin denetimsizliğini ve başvuru sahiplerinin hak kazanmak için başvurduğu manipülatif yöntemleri ifşa etti.

The Telegraph gazetesi, Alman Die Zeit'in araştırmasına dayandırdığı haberinde, Almanya'da kalabilmek için yalan söyleyerek siyasi baskı gördükleri izlenimi oluşturmaya çalışan kişilerin başvurduğu yöntemin ayrıntılarını yazdı.

Araştırmaya göre bazı vatandaşlar, Türkiye'de kasıtlı olarak suç teşkil edebilecek sosyal medya paylaşımları yapıyor. İngiliz basını, "haklarında açılan adli soruşturmaları, Almanya'da iltica hakkı elde etmek amacıyla kullanmaya çalışıyor." dedi.

Almanyada Türkiye üzerinden kirli iltica oyunu ifşa oldu!

ALMANYA'DA İLTİCA ALMAK İÇİN KASITLI OLARAK SUÇ İŞLİYORLAR

The Telegraph'ın aktardığına göre yöntem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sosyal medya paylaşımları yapılmasına dayanıyor.

İngiliz basını "Paylaşımlar nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan kişiler, söz konusu adli süreçleri Almanya'daki iltica makamlarına siyasi baskıya uğradıklarının kanıtı olarak sunuyor." açıklamasına yer verdi.

Alman Die Zeit gazetesinin araştırmasında, bazı aracıların bu süreci para karşılığında organize ettiği öne sürüldü.

6 BİN AVROYA İLTİCA PAKETİ

İnsan kaçakçılığı yapan aracıların söz konusu yöntemi TikTok ve Telegram gibi sosyal medya platformları üzerinden pazarladığını yazıldı.

Haberde, daha kapsamlı yasa dışı hizmet paketlerinin yaklaşık 6 bin avro karşılığında sunulduğuna dikkat çekildi.

ALMAN MAKAMLARI SAHTE BELGELERİN FARKINDA

İngiliz gazetesine göre Almanya Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF), iltica başvurularında sahte UYAP belgeleri kullanılmasına yönelik girişimlerden uzun süredir haberdar.

Önceki yöntemlerde Türkiye'nin elektronik adalet sistemini taklit eden sahte internet sayfaları hazırlanırken yeni iddialar, gerçek adli kayıtların usulsüz biçimde oluşturulması üzerinde yoğunlaşıyor.

The Telegraph'a bilgi veren Alman göç idaresi, bu yöntemin ne kadar yaygın olduğuna ilişkin kesin rakam paylaşamadı.

İLTİCA BAŞVURULARINDA RET ORANI YÜKSELDİ

İngiliz gazetesinin aktardığı verilere göre Türkiye'den yapılan iltica başvurularının kabul oranı son yıllarda geriledi.

2020 yılında yaklaşık dört başvurudan biri kabul edilirken günümüzde bu oran onda bir seviyesine düştü.

SAHTE İLTİCA GİRİŞİMLERİ GERÇEK BAŞVURULARI DA ETKİLİYOR

Die Zeit'in araştırmasında görüşlerine yer verilen bilirkişi Kamil Taylan, sahte belgeler ve kurgulanmış soruşturmalar nedeniyle gerçek koruma ihtiyacı bulunan kişilerin de şüpheyle karşılanabileceği uyarısında bulundu.

Taylan, "Dürüst olanlara kimse inanmaz hale gelmesin. Ben bu tehlikeyi görüyorum" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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