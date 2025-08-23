Ankara–Paris hattı alev aldı! Atina dışlandı, SYRIZA isyan etti: Erdoğan kazanıyor, biz sadece bakıyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emmanuel Macron’un Eylül ayında New York’ta yeniden görüşeceği iddiası, Yunan basınında endişeyle karşılandı. Ana muhalefet partisi SYRIZA, Miçotakis hükümetine yüklendi: “Türkiye adım adım ilerliyor, biz seyirci kalıyoruz.”
Ankara ve Paris arasında art arda gelen diplomatik temaslar ve savunma işbirliği adımları, Atina’yı devre dışı bırakırken, Yunan basınında "sadece izliyoruz" itirafı manşetlere taşındı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eylül ayında New York'ta yeniden bir araya geleceği konuşulurken, Atina’nın dış basından gelişmeleri takip etmekle yetinmesi eleştirilerin hedefi oldu.
En sert tepki ise şu sözlerle geldi:
"Fransa ve Türkiye duvarları yıkıyor, fabrikalar inşa ediyor. Yunanistan ise hâlâ Prespa’dan kalan fotoğraflara bakıyor."
Yazıda şu çarpıcı ifadeler kullanıldı:
Erdoğan sadece satranç tahtasına geri dönmedi, oyunu bizzat yönetiyor. Macron ve Erdoğan savunma sanayiinde ortak olurken, biz dış politika el kitabını arıyoruz. Paris ve Ankara’dan telefonlar çalacak ve “üzgünüz çocuklar, meşgulüz” diyecekler."
Yunan hükümetinin dış politikada etkisiz kaldığı vurgulanan yazıda, Türkiye’nin uluslararası düzlemde artan diplomatik etkinliğine ve teknolojik iş birlikleri hatırlatıldı.
"LEFKOŞA BİLE TELEFONLARIMIZA CEVAP VERMEYECEK'
Haberde Kıbrıs konusu da dikkat çekici şekilde ele alındı.
Yunanistan’ın dış politikadaki pasifliği eleştirilirken, bu gidişle Kıbrıs’ın bile Atina’ya sırtını dönebileceği iddiasında bulunuldu. Paris ve Ankara’nın aktif temaslar yürüttüğü vurgulanarak, “Böyle devam ederse, Lefkoşa bile telefonlarımıza cevap vermeyecek” denildi
Ayrıca yazıda, Atina’nın hâlâ Rafale savaş uçaklarına güvenerek hareketsiz kaldığı, buna karşılık Türkiye’nin aktif diplomasiyle Avrupa başkentlerinde güçlü ittifaklar kurduğu belirtildi. Yazı, “Eğer şimdi uyanmazsak, bir sonraki Yunan-Türk meselesi Erdoğan ve Macron arasında, bize haber bile verilmeden tartışılacak” cümlesinin altı çizildi.
Ayrıca, Atina’nın sadece elindeki savaş uçaklarına güvenerek gelişmeleri izlemekle yetindiği, Türkiye’nin ise Avrupa’da etkili ilişkiler kurduğu ifade edildi:
"Eğer şimdi uyanmazsak, bir sonraki Yunan-Türk meselesi Erdoğan ve Macron arasında, bize haber bile verilmeden tartışılacak"
MUHALEFETTEN MİÇOTAKİS'E TEPKİ: YENİLDİK
Yunanistan’da ana muhalefet partisi SYRIZA-PS, Başbakan Kyriakos Miçotakis hükümetine Libya üzerinden çok sert çıktı.
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de elini güçlendirecek yeni bir hamlesi basına yansırken, Yunan muhalefeti adeta "kan kustu." SYRIZA, hükümeti diplomatik alanda “yeni bir fiyasko” ile suçladı.
Bloomberg'in gündeme taşıdığı habere göre, Doğu Libya’daki parlamentonun, Türkiye’ye Libya kara sularında sismik arama izni vermeye hazırlandığı öne sürüldü. Söz konusu parlamentonun, Mareşal Halife Hafter’in kontrolünde olması, durumu Atina açısından daha da çarpıcı hale getirdi.
"TÜRKİYE KAZANIYOR, YUNANİSTAN İZLİYOR"
Yapılan açıklamada, Ankara'nın Türk-Libya mutabakatının kabulü, sismik araştırma anlaşmaları ve Libya’nın göçmen politikası gibi birçok alanda etkisini artırdığı öne çıkarıldı.
Muhalefet, hükümetin bu gelişmeleri yalnızca izlediğini, kamuoyuna ise anlamlı hiçbir açıklama yapılmadığını söyledi. "Geriye yalnızca Bay Gerapetritis’in etkisiz sözleri ve Başbakan’ın kameralara yaptığı gösterişli konuşmalar kaldı" denildi.
"YUNAN HALKI GELİŞMELERİ YABANCI KAYNAKLARDAN ÖĞRENİYOR"
SYRIZA-PS, Başbakan Mitsotakis’e çağrı yaparak dış politikada neler yaşandığını halka açıklamasını istedi. "Yunanistan’la ilgili gelişmelerin vatandaşlara sadece yabancı basın aracılığıyla ulaşması kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.
"TÜRKİYE FIRSATI DEĞERLENDİRİYOR"
Muhalefet, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hamleleriyle pozisyonunu sağlamlaştırdığını, buna karşılık Atina’nın tepkisiz kaldığını dile getirdi. Hükümetin Bingazi ve Trablus’a gerekli mesajları göndermekte bile geç kaldığı söylendi.