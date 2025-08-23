Ankara–Paris hattı alev aldı! Atina dışlandı, SYRIZA isyan etti: Erdoğan kazanıyor, biz sadece bakıyoruz”

Ankara ve Paris arasında art arda gelen diplomatik temaslar ve savunma işbirliği adımları, Atina’yı devre dışı bırakırken, Yunan basınında "sadece izliyoruz" itirafı manşetlere taşındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eylül ayında New York'ta yeniden bir araya geleceği konuşulurken, Atina’nın dış basından gelişmeleri takip etmekle yetinmesi eleştirilerin hedefi oldu.

En sert tepki ise şu sözlerle geldi:

"Fransa ve Türkiye duvarları yıkıyor, fabrikalar inşa ediyor. Yunanistan ise hâlâ Prespa’dan kalan fotoğraflara bakıyor."

Yazıda şu çarpıcı ifadeler kullanıldı:

Erdoğan sadece satranç tahtasına geri dönmedi, oyunu bizzat yönetiyor. Macron ve Erdoğan savunma sanayiinde ortak olurken, biz dış politika el kitabını arıyoruz. Paris ve Ankara’dan telefonlar çalacak ve “üzgünüz çocuklar, meşgulüz” diyecekler."

Yunan hükümetinin dış politikada etkisiz kaldığı vurgulanan yazıda, Türkiye’nin uluslararası düzlemde artan diplomatik etkinliğine ve teknolojik iş birlikleri hatırlatıldı.

"LEFKOŞA BİLE TELEFONLARIMIZA CEVAP VERMEYECEK'

Haberde Kıbrıs konusu da dikkat çekici şekilde ele alındı.

Yunanistan’ın dış politikadaki pasifliği eleştirilirken, bu gidişle Kıbrıs’ın bile Atina’ya sırtını dönebileceği iddiasında bulunuldu. Paris ve Ankara’nın aktif temaslar yürüttüğü vurgulanarak, “Böyle devam ederse, Lefkoşa bile telefonlarımıza cevap vermeyecek” denildi

Ayrıca yazıda, Atina’nın hâlâ Rafale savaş uçaklarına güvenerek hareketsiz kaldığı, buna karşılık Türkiye’nin aktif diplomasiyle Avrupa başkentlerinde güçlü ittifaklar kurduğu belirtildi. Yazı, “Eğer şimdi uyanmazsak, bir sonraki Yunan-Türk meselesi Erdoğan ve Macron arasında, bize haber bile verilmeden tartışılacak” cümlesinin altı çizildi.

