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Ankara'da kritik ziyaret! Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Türkiye'ye geliyor

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Ankara'da kritik ziyaret! Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Türkiye'ye geliyor
Başlık ResmiAnkara'da kritik ziyaret! Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Türkiye'ye geliyor

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve beraberindeki heyet, çalışma ziyareti kapsamında yarın Türkiye'ye gelecek.

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Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, beraberindeki heyetle birlikte yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve beraberindeki Suriyeli yetkililerden oluşan heyetin 17 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

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Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerde son dönemde güvenlik, ekonomik iş birliği ve yeniden yapılanma başlıkları öne çıkıyor. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan ile Şeybani, 13 Eylül'de Şam'da bir araya gelmiş, görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, Suriye'deki entegrasyon süreci ve bölgesel gelişmeler ele alınmıştı.

Fidan, söz konusu görüşmede Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı yatırımların artırılması ve iş insanlarının taleplerine yönelik yeni mekanizmalar oluşturulması üzerinde durduklarını belirtmişti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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