Ankara'da kritik ziyaret! Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Türkiye'ye geliyor

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve beraberindeki heyet, çalışma ziyareti kapsamında yarın Türkiye'ye gelecek.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, beraberindeki heyetle birlikte yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve beraberindeki Suriyeli yetkililerden oluşan heyetin 17 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

FİDAN İLE 13 EYLÜL'DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerde son dönemde güvenlik, ekonomik iş birliği ve yeniden yapılanma başlıkları öne çıkıyor. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan ile Şeybani, 13 Eylül'de Şam'da bir araya gelmiş, görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, Suriye'deki entegrasyon süreci ve bölgesel gelişmeler ele alınmıştı.

Fidan, söz konusu görüşmede Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı yatırımların artırılması ve iş insanlarının taleplerine yönelik yeni mekanizmalar oluşturulması üzerinde durduklarını belirtmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala