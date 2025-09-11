Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Anket sonuçları ortaya çıkardı! Alman pilotlar uçuşlarda uyuyor

Anket sonuçları ortaya çıkardı! Alman pilotlar uçuşlarda uyuyor

Güncelleme:
Anket sonuçları ortaya çıkardı! Alman pilotlar uçuşlarda uyuyor
Dünya Haberleri

Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) tarafından yapılan anket, ülkedeki ticari hava yolu pilotlarının kokpitte uyuklamasının artık yaygın bir gerçeklik olduğunu ortaya koydu.

VC, 900'den fazla pilotun katılımıyla yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, katılımcıların yüzde 93'ü son aylarda uçuş sırasında kestirdiğini ifade etti.

"ALMAN KOKPİTLERİNDE UZUN ZAMANDIR NORM HALİNE GELDİ"

Vereinigung Cockpit Başkan Yardımcısı Katharina Dieseldorff, ankete ilişkin değerlendirmesinde, "Kısa bir kestirme, Alman kokpitlerinde uzun zamandır norm haline gelmiştir. Başlangıçta kısa süreli bir dinlenme önlemi olarak yapılırken, artık yapısal baskıya karşı kalıcı bir çözüm haline geldi." ifadesini kullandı.

YAZ AYLARINDA DAHA DA ZORLAŞIYOR

Pilotların, aşırı yorgun olmalarına rağmen sıkı programlar, personel eksikliği ve artan operasyonel baskı altında görevlerini yerine getirdiklerini söylediklerini belirten Dieseldorff, pilotlar için durumun özellikle yaz aylarında daha da zorlaştığını ifade etti.

Dieseldorff, "Yorgunluğu önemsemeyen veya görmezden gelen bir kurum kültürü, güvenlik riski oluşturur. VC, mürettebatı ve yolcuları korumak için hava yolu şirketlerinden, yetkililerden ve politikacılardan kararlı adımlar atılmasını talep ediyor." dedi.

Sendika, uçuş görev sürelerinin daha iyi izlenmesi ve yorgunluğa karşı bilimsel temelli risk yönetiminin de gerekli olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

