Artan Rus saldırıları gölgesinde Zelenskiy, Trump ile bir kez daha görüşecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın en büyük hava saldırılarından birini gerçekleştirerek, gece saatlerinde Ukrayna'ya 40 füze ve yaklaşık 580 insansız hava aracı ateşlediğini, bu saldırıda en az üç kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını söyledi.

Yerel vali, Ukrayna'nın Rusya'nın güneybatısındaki Samara bölgesinde düzenlediği saldırıda dört kişinin öldüğünü söyledi. Bu saldırı, Rusya'nın 2022'de işgalini başlatmasından bu yana Ukrayna'nın düzenlediği en ölümcül saldırılardan biri oldu.

Zelenskiy, New York'ta Trump ile yapacağı görüşmede Ukrayna'nın güvenlik garantileri ve Rusya'ya yönelik yaptırımları ele alacağını söyledi.

Ukrayna, gelecekteki Rus saldırılarını önlemek için Batı destekli güvenlik garantileri konusunda ısrarcı. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki herhangi bir Batı askerinin kabul edilemez ve meşru hedefler olacağı konusunda uyarıda bulundu.

ABD öncülüğünde savaşın hızlı bir şekilde sona erdirilmesi yönündeki çabalar durdu ve Rusya, Putin-Zelenskiy görüşmesini fiilen reddetti. Kiev ise bunun barışa giden tek yol olduğunu söylüyor.

Ukrayna cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Zelenskiy, “Liderler arasında bir görüşme olmazsa veya örneğin ateşkes sağlanmazsa yaptırımlar uygulanmasını bekliyoruz” dedi.

Zelenskiy, “Putin ile görüşmeye hazırız. Bu konuyu daha önce de dile getirdim. Hem ikili hem de üçlü görüşme olabilir. O ise hazır değil” diye ekledi.

Zelenskiy, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Rusya'nın son hava saldırısında “merkezdeki Dnipro kentinde bir apartmana misket bombası yüklü bir füze isabet etti” dedi.

Yangın çıkan arabaların ve binanın fotoğraflarını ve enkazın arasında bir kişiyi güvenli bir yere taşıyan kurtarma ekiplerinin fotoğraflarını paylaştı.

Dnipropetrovsk bölgesinde, saldırılarda bir kişi öldü ve en az 30 kişi yaralandı, bir adamın durumu ciddi, dedi bölge valisi Sergiy Lysak.

'YOĞUN' ÇATIŞMALAR

Saldırılar, üç Rus savaş uçağının NATO'nun doğu kanadındaki üye ülke Estonya'nın hava sahasını ihlal etmesinden bir gün sonra gerçekleşti. Moskova bu iddiayı yalanladı.

Ancak bu olay, geçen hafta Polonya'nın yaklaşık 20 Rus insansız hava aracının ülkesinin hava sahasını ihlal ettiğini şikayet etmesinin ardından Batı'da Moskova'nın tehlikeli yeni bir provokasyon yapacağına dair endişeleri tetikledi.

Zelenskiy, Ukrayna üzerinde uçan insansız hava araçlarını “diğer ülkelerle birlikte” düşürmek için “ortak çözümler” çağrısını yineledi.

Aylardır Ukrayna topraklarını parçalayan Rusya, Cumartesi günü birliklerinin Dnipropetrovsk bölgesindeki Berezove köyünü ele geçirdiğini duyurdu.

Zelenskiy, kuzeydoğudaki Harkiv bölgesinde, Ukrayna'nın 2022'deki bir saldırıda geri aldığı demiryolu merkezi Kupiansk'ta “yoğun çatışmalar” yaşandığını söyledi.

Rusya'da, Samara valisi Vyacheslav Fedorishchev sosyal medyada “dün gece düşman insansız hava aracı saldırısında” dört kişinin öldüğünü söyledi.

Daha önce, hasarın boyutunu belirtmeden “yakıt ve enerji tesislerinin” hedef alındığını söylemişti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, “Rus saldırganın stratejik hedeflerinin vurulduğunu” belirterek, kuvvetlerinin Saratov Petrol Rafinerisi'ne “hasar verdiğini” ve Samara bölgesindeki Novokuybyshevsk Petrol Rafinerisi'ni vurduğunu ekledi.

Ukrayna'nın SBU güvenlik ajansındaki bir kaynak, Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırılarının “Rusya'daki bir dizi petrol pompa istasyonunun çalışmasını durdurduğunu” söyledi.

“Rusya'nın bütçesine petrol dolarından elde edilen süper kârları getiren ve Ukrayna'ya karşı savaşı besleyen bu altyapıdır. Bu nakit akışını engelleme çalışmaları devam edecek” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma uyarı sistemlerinin gece boyunca 149 Ukrayna insansız hava aracını “önlediğini ve imha ettiğini” açıkladı. Bunların 27'si Saratov bölgesi üzerinde, 15'i ise Samara bölgesi üzerindeydi.

Bu yıl İstanbul'da Rusya ve Ukrayna arasında yapılan üç tur doğrudan görüşme, sadece esir takası ile sonuçlandı. Rusya, Ukrayna'nın hala kontrol ettiği doğu Donbas bölgesini tamamen terk etmesi de dahil olmak üzere sert taleplerini sürdürüyor.

Kiev, toprak tavizlerini reddediyor ve Avrupa birliklerinin barış gücü olarak Ukrayna'ya konuşlandırılmasını istiyor, ancak Moskova bunu kabul edilemez buluyor.