Aşırı sıcaklar İran'ı kavurdu! Devlet daireleri 2 gün tatil edildi

İran’ın güneyindeki Buşehr eyaletinde hava sıcaklıklarının 50 dereceyi aşacağı uyarısı sonrası, kamu kurumlarının 29-30 Temmuz tarihlerinde tatil edildiği açıklandı. Buşehr Vali Yardımcısı Ferdin İslamirad, kararın hem enerji tüketimini kontrol altına almak hem de çalışanların sağlığını korumak amacıyla alındığını belirtti.

İran’ın güneyinde Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr eyaletinde hava sıcaklıklarının 50 dereceyi aşacağı uyarısının ardından kamu kurumları 29-30 Temmuz günlerinde tatil edildi.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Buşehr Vali Yardımcısı Ferdin İslamirad konuya ilişkin bilgi verdi. İslamirad, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre bu hafta bazı bölgelerde hava sıcaklığı 50 dereceyi aşacak." dedi.

KAMU KURUMLARI 2 GÜN TATİL EDİLDİ

İranlı yetkili, enerji tüketimini yönetmek ve çalışanların sağlığını korumak amacıyla alınan karar doğrultusunda, tüm kamu kurumlarının 29-30 Temmuz günleri kapalı olacağını kaydetti. Bugünlerde aşırı sıcakların hüküm sürdüğü ülkede, aralarında başkent Tahran ve Buşehr'in de bulunduğu 14 eyalette yüksek enerji tüketiminin önüne geçilmesi amacıyla 23 Temmuz'da kamu kurumları tatil edilmişti.

İran'da havaların ısınmasıyla birlikte enerji tasarrufu uygulamaları yaygınlaşmış durumda. Sıcak havalarda klimaların devreye girmesine bağlı olarak enerji talebinin zirveye ulaştığı bu günlerde kaynakların tasarruflu kullanılması için yetkililer sık sık halka çağrı yapıyor. Tahran'da aşırı enerji tüketiminin önüne geçebilmek için son günlerde farklı bölgelerde sırayla günlük 2 saat elektrik kesintisi uygulanıyor.