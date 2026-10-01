Yıllardır Batı Trakya’daki soydaşlarımızın kimliğini yok sayarak "Türk" kelimesine tahammül edemeyen Atina yönetimi, uluslararası alanda bir kez daha suçüstü yakalandı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) tarafından yayımlanan Yunanistan izleme raporunda, Atina'nın tüm inkarcı politikalarına rağmen ilk kez açıkça "Batı Trakya Türkleri" ifadesine yer verildi.

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Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Türk azınlığı yalnızca "Müslüman azınlık" olarak tanımlama ve isminde "Türk" ifadesi bulunan derneklerin faaliyetlerini engelleme politikası Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) gündemine taşındı.

Yunanistan'ın Avrupa Konseyi üyeliğinden kaynaklanan yükümlülüklerini inceleyen raporda Batı Trakya Türklerinin örgütlenme özgürlüğü konusunda yaşadığı sorunlara dikkat çekilirken, Atina yönetimine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını uygulama çağrısı yapıldı.

Atina'nın yıllardır kaçtığı kelime Avrupa raporunda! "Türk" detayı Yunanistan'ı köşeye sıkıştırdı

YUNANİSTAN'IN "TÜRK" ISRARINA AVRUPA'DAN CEVAP

İspanyol parlamenter Laura Castel ile Finlandiyalı parlamenter Miapetra Kumpula-Natri tarafından hazırlanan Yunanistan'a ilişkin periyodik izleme raporu AKPM'de görüşüldü.

Atinanın yıllardır kaçtığı kelime Avrupa raporunda! Türk detayı Yunanistanı köşeye sıkıştırdı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Raporda Batı Trakya'daki azınlığın örgütlenme özgürlüğü konusunda yaşadığı sorunlara dikkat çekildi. Yunan makamlarının Lozan Antlaşması'ndaki "Müslüman azınlık" tanımını esas aldığı belirtilirken, Türk kimliğiyle örgütlenmek isteyen derneklerin karşılaştığı engeller gündeme getirildi.

AKPM'deki görüşmelerde de Yunanistan'ın "Türk" adıyla örgütlenmeye yönelik yaklaşımı eleştirildi. Oturumda, AİHM'nin bu konuda verdiği kararların üzerinden yıllar geçmesine rağmen uygulama sorununun devam ettiği vurgulandı.

Atina'nın yıllardır kaçtığı kelime Avrupa raporunda! "Türk" detayı Yunanistan'ı köşeye sıkıştırdı

"TÜRK" İSMİ TAŞIYAN DERNEKLERE ENGEL

Batı Trakya Türklerinin örgütlenme özgürlüğü meselesi uzun yıllardır Yunanistan ile Avrupa insan hakları kurumları arasında tartışma konusu.

1927'de kurulan İskeçe Türk Birliği, Gümülcine Türk Gençler Birliği ve Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği, isimlerinde "Türk" ifadesinin bulunması gerekçe gösterilerek 1980'li yıllarda kapatıldı.

Meriç İli Azınlık Gençleri Derneği ve Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği'nin kuruluş başvurularının reddedilmesiyle birlikte konu AİHM'ye taşındı.

AİHM, söz konusu davalarda Yunanistan'ın örgütlenme özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti. Buna rağmen kararların uygulanmasına ilişkin tartışma yıllardır devam ediyor.

AKPM'nin 29 Eylül'deki oturumunda da bu durum açık biçimde gündeme getirildi. Konuşmalarda, AİHM'nin öncü kararının kesinleşmesinin üzerinden 18 yılı aşkın süre geçmesine rağmen uygulanmasının hâlâ Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi denetiminde olduğu belirtildi. Ayrıca 2025 yılında İskeçe Türk Kadınları Kültür Derneği'nin tescilinin reddedilmesi nedeniyle yeni bir ihlal kararı verildiği hatırlatıldı.

ATİNA'YA AİHM KARARLARINI UYGULA ÇAĞRISI

AKPM'deki görüşmelerde Yunanistan'ın yalnızca dernekler konusunda değil, Batı Trakya Türklerinin eğitim ve dini özgürlükleri konusunda da eleştirilerle karşı karşıya olduğuna vurgu yapıldı.

Görüşmelerde azınlık okullarının kapatılması, iki dilli anaokullarının bulunmaması ve seçilmiş müftülerin tanınmaması gibi sorunlara dikkat çekildi. Lozan Antlaşması'nda "Müslüman azınlık" ifadesinin kullanılmasının, kişilerin kendilerini Türk olarak tanımlamasına engel oluşturamayacağı vurgulandı.

Yunanistan'a Batı Trakya Türklerinin örgütlenme ve etnik kimliklerini ifade etme özgürlüğüne saygı göstermesi çağrısında bulunuldu.

AKPM'nin resmi oturum kayıtlarında da Yunanistan'da "Türk" adıyla örgütlenmenin önündeki engellere ve Bekir-Ousta grubu AİHM kararlarının uzun yıllardır uygulanmamasına ilişkin eleştirilere yer verildi.

AVRUPA KONSEYİNDEN YUNANİSTAN'A ÇAĞRI

Kabul edilen kararda Yunanistan'a Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı'nı imzalaması ve Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme'yi onaylaması çağrısında bulunuldu.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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