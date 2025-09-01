AVM'de 'şemsiye' paniği! Kapılar kapatıldı, polis harekete geçti: Gerçek bambaşka çıktı

Olay, New York'ta bulunan Syracuse'daki Destiny USA alışveriş merkezinde yaşandı. Uç kısmındaki benzerliği sebebiyle AR-15 tipi tüfek ile karıştırılan bir şemsiye ortalığı karıştırdı.

İHBAR ÜZERİNE AVM'YE POLİS EKİPLERİ YAĞDI

AVM’deki müşteriler polisi arayarak bir şüphelinin silahı omzuna astığını ve kurmuş gibi göründüğünü söyledi. Çok sayıda ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarını izleyerek adamın yürüyen merdivenlerde olduğunu tespit etti ve takibe aldı.

TÜFEK SANMIŞLARDI, ŞEMSİYE ÇIKTI

Eş zamanlı olarak görevlilerden de silah sesi duyduklarına ilişkin ihbar alan polis, AVM’yi kilitleyerek kısa süreli dışarı çıkma yasağı getirdi. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sırasında, tüfek zannedilen siyah kılıflı cismin, siyah saplı bir şemsiye olduğu tespit edildi. Şüpheli sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Alışveriş merkezi yaklaşık 45 dakikanın ardından yeniden açıldı.