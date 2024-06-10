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Avrupa Parlamentosu'nda son başkan Metsola yeniden seçildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Avrupa Parlamentosu&#039;nda son başkan Metsola yeniden seçildi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Macron'un erken seçim ve Belçika Başkanı De Croo'nun istifa kararının damgasını vurduğu Avrupa Parlamentosu seçimlerinde başkan belli oldu. Maltalı siyasetçi Roberta Metsola, yeniden başkan olarak sçeildi.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) son başkanı Maltalı siyasetçi Roberta Metsola, resmi olmayan sonuçlara göre ülkesindeki AP seçimlerinde seçilerek bir kez daha Avrupa Parlamenteri olma hakkı kazandı.

AP'ye 6 parlamenter gönderme hakkı bulunan Akdeniz'deki ada ülkesi Malta'da AP seçimleri dünkü sayım işlemiyle sona erdi.

Malta basınına yansıyan ve resmi olmayan sonuçlara göre, ülkesindeki AP seçimlerinde ana muhalefetteki Milliyetçi Parti’nin (PN) aday gösterdiği 45 yaşındaki Metsola, 80 binin üzerinde oy alarak Malta'nın AP'ye göndereceği 6 parlamenterden biri olmayı başardı.

Metsola, 2022'den bu yana AP Başkanlığı yapıyordu.

Malta'da resmi olmayan sonuçlara göre, AP seçimlerinde iktidardaki İşçi Partisi (PL) birinci sırada yer alsa da ikinci sırada çıkan ana muhalefetteki PN ile arasındaki oy farkı 8 bin 400'e geriledi.

Malta’da bu iki büyük parti aldıkları birbirine yakın oy oranları doğrultusunda AP’ye gönderilecek parlamenterleri yarıya yarıya paylaştı.

Buna göre yeni oluşacak AP'de, Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) grubundaki PL'den 3, Avrupa Halk Partisi (EPP) bünyesindeki PN'den 3 parlamenter yer alacak.

Malta Başbakanı ve PL lideri Robert Abela, seçimin ardından yaptığı açıklamada, birinci çıkmalarına karşın ana muhalefetle aralarındaki oy farkının düşmesine yönelik seçmenin verdiği mesajı aldıklarını belirtti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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