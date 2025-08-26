Avrupa siyasetinde İsrail depremi! İstifalar art arda geldi

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze’ye başlattığı saldırılardan bu yana Avrupa’da birçok siyasetçi, hükümetlerinin tutumunu protesto etmek için istifa etti. İngiltere, Hollanda ve İspanya başta olmak üzere farklı ülkelerde kamuoyu önündeki isimler, “sessiz kalamayacaklarını” belirterek görevlerini bıraktı.

İNGİLTERE

İşçi Partili Imran Hussain, Jess Phillips ve Yasmin Qureshi, Gazze’de ateşkes çağrılarına destek verdikleri için gölge bakanlık görevlerinden ayrıldı. Diplomat Mark Smith de ülkesinin İsrail’e silah satışlarını protesto ederek istifa etti. Bazı yerel siyasetçiler ve eski milletvekilleri de görevlerinden çekildi.

HOLLANDA

Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, İsrail’e yaptırım taleplerinin reddedilmesi üzerine 22 Ağustos’ta istifa etti. Ardından NSC Partili Başbakan Yardımcısı Eddy van Hijum ve çok sayıda bakan da kabineden çekildi. İstifalar sonrası hükümeti destekleyen sandalye sayısı 150’den 32’ye düştü.

İSPANYA

Sumar ittifakında, Podemos lideri Ione Belarra’nın “soykırım” ifadesinin sansürlenmesi üzerine 5 milletvekili istifa etti.

İRLANDA

İnsan hakları avukatı Michael Farrell, Gazze konusunda sessiz kalındığı gerekçesiyle 14 yıldır görev yaptığı Avrupa Konseyi kurumundan ayrıldı.

BELÇİKA

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, hükümetin İsrail’e karşı daha sert tavır almaması halinde koalisyonun dağılabileceği uyarısında bulundu.