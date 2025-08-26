Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Avrupa siyasetinde İsrail depremi! İstifalar art arda geldi

Avrupa siyasetinde İsrail depremi! İstifalar art arda geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Avrupa siyasetinde İsrail depremi! İstifalar art arda geldi
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail’in Gazze saldırıları Avrupa siyasetinde istifa dalgası başlattı. Hollanda’dan İngiltere’ye, İspanya’dan İrlanda’ya birçok siyasetçi görevini bıraktı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze’ye başlattığı saldırılardan bu yana Avrupa’da birçok siyasetçi, hükümetlerinin tutumunu protesto etmek için istifa etti. İngiltere, Hollanda ve İspanya başta olmak üzere farklı ülkelerde kamuoyu önündeki isimler, “sessiz kalamayacaklarını” belirterek görevlerini bıraktı.

İNGİLTERE

İşçi Partili Imran Hussain, Jess Phillips ve Yasmin Qureshi, Gazze’de ateşkes çağrılarına destek verdikleri için gölge bakanlık görevlerinden ayrıldı. Diplomat Mark Smith de ülkesinin İsrail’e silah satışlarını protesto ederek istifa etti. Bazı yerel siyasetçiler ve eski milletvekilleri de görevlerinden çekildi.

HOLLANDA

Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, İsrail’e yaptırım taleplerinin reddedilmesi üzerine 22 Ağustos’ta istifa etti. Ardından NSC Partili Başbakan Yardımcısı Eddy van Hijum ve çok sayıda bakan da kabineden çekildi. İstifalar sonrası hükümeti destekleyen sandalye sayısı 150’den 32’ye düştü.

Avrupa siyasetinde İsrail depremi! İstifalar art arda geldi - 1. Resim

İSPANYA

Sumar ittifakında, Podemos lideri Ione Belarra’nın “soykırım” ifadesinin sansürlenmesi üzerine 5 milletvekili istifa etti.

İRLANDA

İnsan hakları avukatı Michael Farrell, Gazze konusunda sessiz kalındığı gerekçesiyle 14 yıldır görev yaptığı Avrupa Konseyi kurumundan ayrıldı.

BELÇİKA

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, hükümetin İsrail’e karşı daha sert tavır almaması halinde koalisyonun dağılabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Trump'ın Orta Doğu elçisi Witkoff yıl sonunu işaret etti: "Tüm çatışmaları durdurmayı umut ediyoruz"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump'ın Orta Doğu elçisi Witkoff yıl sonunu işaret etti: "Tüm çatışmaları durdurmayı umut ediyoruz" - DünyaTrump'ın elçisinden Ukrayna ve Gazze sözleriBölgede çatışmalar sürüyor! Silahlı siviller 34 askeri kaçırdı - DünyaSilahlı siviller 34 askeri kaçırdı!Trump kararıyla piyasaları alt üst etmişti! Görevden alınan Fed Üyesi Cook'tan karşı atak - DünyaGörevden alınan Fed Üyesi Cook'tan karşı atakTrump o suçlular için idam istedi! "Ben diktatör değilim" - DünyaTrump o suçlular için idam istedi!Dünya Bankası'ndan Lübnan'a altyapının yeniden inşası için 250 milyon dolarlık kredi - DünyaDünya Bankası'ndan Lübnan'a altyapının yeniden inşası için 250 milyon dolarlık krediTom Barrack gazetecileri azarladı: Hayvani bir hal almaya başladığında biz yokuz, medeni davranın - DünyaBarrack gazetecileri azarladı: Hayvani hal almaya başladı
Sonraki Haber Yükleniyor...