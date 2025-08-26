İsrail Batı Şeria'da dehşet saçtı! Filistinli sivillere ses bombası ve çelik mermilerle saldırdılar

7 Ekim bahanesiyle binlerce sivili katleden İsrail'in abluka altına aldığı Gazze şehrindeki Nasır Hastanesi’ne düzenlediği saldırı tüm dünyanın gündemine otururken, Batı Şeria'da saldırıların dozu arttı.

E1 projesiyle ilhak edilmeye çalışılan Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinliler, ses bombası ve plastik kaplı çelik mermilerle hedef alındı.

DÜKKANA SIĞINAN SİVİLLERE ÇELİK MERMİ VE SES BOBMASIYLA SALDIRDILAR

İsrail askerleri işgal ettikleri Batı Şeria'ya bağlı Ramallah kentinde bir berber dükkanına sığınan ve orada mahsur kalan Filistinli sivillerin üstüne ses bombası attı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sivillerin silahsız ve savunmasız olduğu görüldü. Ses bombasının patlamasıyla, büyük bir panik yaşandı.

RAMALLAH VE EL BİREH'TE ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İsrail güçleri bununla da kalmadı. Siyonist ordu, Ramallah ve El Bireh kentlerine de baskın düzenledi. Filistin Kızılay'a göre, düzenlenen İsrail baskınlarında, gerçek ve plastik kaplı çelik mermilerle 58 Filistinli yaralandı ve birçok kişi gazdan etkilendi. Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin baskın sırasında 3 Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Ramallah'ta operasyon düzenlendiğini belirterek, "Operasyon kapsamında, döviz büroları kapatılacak ve terör faaliyetleri için ayrılmış fonlara el konulacaktır" denildi.