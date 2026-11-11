İtalya'da başlayan bomba ihbarı dalgası Avrupa'ya yayıldı. Yüzlerce okul tahliye edilirken, İrlanda ve İngiltere'de de güvenlik alarmı verildi. Binlerce öğrenciyi etkileyen tehdit mesajlarında okullara uzaktan kumandalı patlayıcı yerleştirildiği öne sürüldü. İtalyan polisi geniş çaplı soruşturma başlatırken, tehditlerin koordineli bir siber kampanyanın parçası olabileceği ihtimali araştırılıyor.

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Avrupa'da son günlerde art arda gelen bomba ihbarları, İtalya'da yüzlerce okulun tahliye edilmesine yol açtı.

İtalyan basınına göre saat 09.50 sıralarında ülke genelindeki okullara aynı içerikte tehdit e-postaları gönderildi. Mesajlarda okul binalarına patlayıcı yerleştirildiği iddia edildi.

İtalya'nın yanı sıra İrlanda ve İngiltere'de de bomba tehditleri nedeniyle güvenlik önlemleri alındı.

Avrupa'da bomba paniği! 3 ülkeye yayıldı, İtalya'da 300 okul tahliye edildi

300 OKUL TAHLİYE EDİLDİ

İtalya Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara, ülke genelinde en az 300 okulun tahliye edildiğini açıkladı.

Roma, Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Floransa, Bergamo ve Trieste başta olmak üzere çok sayıda kentte derslere ara verildi.

Öğrenciler öğretmenlerin gözetiminde güvenli alanlara çıkarılırken, bazı okullarda veliler çocuklarını almak üzere çağrıldı.

Trieste'de en az 15 okul tahliye edildi. Floransa ve çevresinde beş okulun etkilendiği bildirildi. Napoli ve çevresindeki birçok okulda da benzer önlemler alındı.

Avrupa'da bomba paniği! 3 ülkeye yayıldı, İtalya'da 300 okul tahliye edildi

"SİZİ YOK ETMEYE GELDİK"

Okullara gönderilen tehdit mesajlarının içeriği de ortaya çıktı.

Kendisini "Mikhail Andropov" olarak tanıtan ve "Misoginistan Vilayeti'nin lideri" olduğunu iddia eden kişi, e-postasında "Sizi yok etmeye geldik" ifadelerini kullandı.

Mesajda okul binalarına uzaktan kumandalı patlayıcılar yerleştirildiği öne sürülürken, yeni saldırılar düzenleneceği tehdidinde bulunuldu.

Aynı mesajda İtalya Başbakanı'nın aracına da bomba yerleştirildiği iddia edildi. Söz konusu tehditlere ilişkin herhangi bir patlayıcı bulunduğu doğrulanmadı.

İRLANDA VE İNGİLTERE'DE DE ALARM

Reuters'ın aktardığına göre İtalya'daki tehdit mesajını gönderdiği öne sürülen kişi, daha önce İrlanda ve Bulgaristan'daki haber merkezlerine gönderilen bomba tehditlerinin de sorumluluğunu üstlenmişti.

Avrupa'da bomba paniği! 3 ülkeye yayıldı, İtalya'da 300 okul tahliye edildi

POLİS SİBER SALDIRI İHTİMALİNİ ARAŞTIRIYOR

İtalyan güvenlik güçleri, bomba imha uzmanları ve siber suç birimleriyle birlikte geniş çaplı inceleme başlattı.

Tehdit e-postalarının Tayvan'daki Dayeh Üniversitesi'nin internet alan adıyla bağlantılı görünen bir adresten gönderildiği bilgisi aktarıldı.

Yetkililer, gerçek göndericinin kimliğini gizlemek amacıyla e-posta adresinin taklit edilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Soruşturmada, çok sayıda okula aynı anda gönderilen mesajların koordineli bir korku kampanyası olup olmadığı da inceleniyor.

BAKANDAN İLK AÇIKLAMA: ASILSIZ OLABİLİR

İtalya Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara, La7 televizyonuna yaptığı açıklamada ihbarların asılsız olduğunun değerlendirildiğini söyledi.

Valditara, çok sayıda okulun aynı mesajla hedef alınmasının tehditlerin güvenilirliğini azalttığını ifade etti.

SAVUNMA BAKANI: TERÖR YAYMA STRATEJİSİ

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, ülke genelinde yüzlerce okulun tahliye edilmesine yol açan bomba ihbarlarına ilişkin açıklama yaptı.

Crosetto, "Bu, artık açıkça görülen bir stratejinin parçası: Terör yaymak veya endişe oluşturmak. Bugün elimizdeki araçlarla herhangi biri bir okula, anaokuluna veya hava yolu şirketine bomba bulunduğunu söyleyen bir e-posta gönderebilir" diye konuştu.

Tehditlerin arkasında mutlaka yabancı ülkelerin bulunmadığını söyleyen Crosetto, "Bu stratejiden aptallar da yararlanıyor. Çünkü her zaman yabancı ülkelerin veya düşman unsurların planları söz konusu değil. Bir şehirde ya da bölgede korku salmak isteyen kişiler de var" ifadelerini kullandı.

GÜNLER ÖNCE 280 OKUL MÜDÜRÜNE TEHDİT MESAJI GÖNDERİLMİŞ

İtalyan basını, 11 Kasım'daki geniş çaplı bomba alarmından birkaç gün önce de benzer bir olay yaşandığını aktardı.

MilanoToday'in haberine göre 280'den fazla okul müdürünün resmî e-posta adresine tehdit içerikli mesajlar gönderildi.

Polis ve siber suç ekipleri, iki olay arasında bağlantı bulunup bulunmadığını araştırırken tehdit mesajlarının gönderildiği IP adreslerini ve e-posta hesaplarının kaynağını tespit etmeye çalışıyor.

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