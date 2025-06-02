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Avrupa'da 'sağ'ın yükselişi sürüyor! Polonya yeni cumhurbaşkanını ikinci turda seçti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 50,9'unu alan Karol Nawrocki koltuğa oturdu. Nawrocki'nin Trump'ın politikalarından esinlendiği biliniyor.

Polonya'da pazar günü yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda kayıtlı 29 milyon seçmen sandığa gitti. 

Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski ve muhalefetteki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisinin adayı tarihçi Nawrocki arasındaki seçim yarışı kıyasıya sürdü. 

KIL PAYI SEÇİMİ KAZANDI

Seçim Komisyonu tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre Nawrocki oyların yüzde 50,9'unu alarak ülkeyi 5 yıl boyunca cumhurbaşkanı makamında temsil edecek isim oldu. Seçim öncesi anketlerde az farkla önde gösterilen Trzaskowski ise 49,1'de kaldı.

Avrupa'da 'sağ'ın yükselişi sürüyor! Polonya yeni cumhurbaşkanını ikinci turda seçti - 1. Resim

TRUMP'TAN ETKİLENİYOR

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu, Polonya'da Başbakan Donald Tusk hükümeti ile muhalefet arasında, özellikle Avrupa Birliği (AB) ilişkileri, yargı reformları, kürtaj yasaları ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi konularda yaşanan çekişmelerin gölgesinde yapıldı.

Siyasi analistler, AB'ye mesafeli yaklaşımıyla bilinen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarından esinlenen Nawrocki'nin cumhurbaşkanlığı döneminde veto yetkileriyle Tusk liderliğindeki koalisyon hükümetini zorlayabileceğini belirtiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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