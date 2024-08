Avusturalya'da kayıp adamın kalıntıları timsahın karnında bulundu! Kahraman doktorun karısını kurtardığı ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde kaybolan bir doktorun ceset kalıntıları bir timsahın karnında bulundu. Dr. David Hogbin adlı üç çocuk babası doktor ölmeden önce kahramanca davranarak karısını kurtardı.

Korkunç olan Avustralya'nın Uzak Kuzey Queensland bölgesinde yaşandı.

Dr. David Hogbin eşi Jane, üç çocuğuyla mutlu bir aile hayatı yaşıyordu. Sık sık kamp yapan doktor ailesiyle birlikte balık tutmaya gidiyordu.

Bir süre ailesi ve arkadaşları kaybolan doktorun eşi Jane news.com.au'ya anlattı.

Jane Hogbin, "David o kadar çok insanın hayatına dokundu ki, herkes onun kim olduğunu ve her şeyin onun için nasıl sona erdiğini bilmeyi hak ediyor" diyerek yaşadıkları trajediyi paylaştı.

EŞİNİ KURTARMAK İÇİN KENDİSİNİ FEDA ETTİ

Newcastle'ın 16 km güneyindeki Jewells Tıp Merkezi'nde çalışan doktor, emlak ve nükleer tıp alanlarındaki kariyerinin ardından pediatri, dermatoloji ve akut bakım alanlarıyla ilgileniyordu.

Avustralya'yı keşfetme konusunda tutkuluydu ve öldüğü bölge boyunca kapsamlı bir şekilde seyahat etmişti. Hogbin'in bir yıldan daha kısa bir süre önce de aynı yerde bulunduğu ve timsahların tehlikelerinin açıkça farkında olduğu anlaşılıyor.

Hogbin'in ölümünden önce balık tuttuğu gölde kaybolduğu, boğulduğu yönündeki düzeltmek için konuşan Jane, yaptığı açıklamada ailecek kampa gittiklerini ve bu korkunç olayın başlarına geldiğini ifade etti.

Jane'in ifadesine göre aile aslında o sırada suya yakın bir yerde değildi.

15 metre yüksekliğindeki nehir kıyısındaki patika yolda yürürken, bir kısmının aniden yolun yön verdiğini ve bu da Dr. Hogbin'in aşağıdaki nehre kaymasına neden olduğunu söyledi.

Zinde ve uzun boylu olmasına rağmen, yağmurlarla daha da kötüleşerek bataklığa dönüşen sudan çıkamadı.

O esnada yakınlarda bulunan eşi Jane su sıçramasını duydu ve kocasının yardımına koştu.

Kocasının kolunu tutmayı başardı ama kısa süre sonra kendisi de nehre kaymaya başladı.

Bunun üzerine Dr. Hogbin'in son hareketi, hayatta kalmak için tek şansı olduğunu bilmesine rağmen Jane'in de suya düştüğünü fark ettiğinde karısının kolunu bıraktı. Birkaç dakika sonra da ortadan kayboldu.

"HER ŞEY 30 SANİYE İÇİNDE DEĞİŞTİ"

Jane Hogbin yaşadıkları şu cümlelerle kocasını anlatıyor:

"Bu trajedinin bir yüzünü ortaya koymak istiyorum - birisi sadece bir timsah tarafından öldürülmedi, harika bir koca, baba, oğul, kardeş, arkadaş ve doktor kaybettik. Dave, kriz anlarında etrafta bulunabilecek en sakinleştirici, topraklayıcı kişiydi ve çok sevgi dolu, düşünceli, yakışıklı, son derece sadık, koruyucu ve zeki biriydi. Tatilimizin standart bir gününün tadını çıkarıyorduk ve her şey 30 saniye içinde değişti. Yanlış bir şey yapmıyordu - aslında her şeyi doğru yapıyordu ve yine de bu oldu. Her şeyi doğru yapmanıza rağmen işler bir anda çok hızlı değişebiliyor. Beni kurtardı - son hareketi beni yanına çekmemek oldu."

Hogbin'in eşi ve üç oğluna destek olmak amacıyla bir bağış kampanyası başlatıldı.