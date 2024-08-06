Türkiye'nin en eski havayolu şirketlerinden Atlasglobal resmen iflas etti!

Türkiye'nin köklü hava yolu şirketlerinden Atlasglobal'in (Atlasjet Havacılık A.Ş.) iflas süreciyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 2021 yılı Haziran ayında iflasını açıklayan şirketin iflas kararı, Yargıtay tarafından onaylandı.

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Atlasglobal'in (Atlasjet Havacılık A.Ş.) 2021 yılında iflasını ilan etmesinin ardından, şirketin geleceği hukuki sürecin sonuçlanmasına bağlı hale geldi.

Yargıtay'ın son kararıyla birlikte, şirketin iflas süreci kesinleşti. İlk olarak Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin verdiği iflas kararı, üst mahkeme tarafından yönetim kurulu kararı olmadığı gerekçesiyle bozulmuştu. Ancak, sonraki incelemelerde gerekli belgelerin tamamlandığı ve iflas kararının yerinde olduğu sonucuna varıldı.

KARAR ONAYLANDI

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 19 Ocak 2023 tarihinde Atlasglobal’in iflasına yeniden karar verdi. Dosya daha sonra Yargıtay’a taşındı ve Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, iflas kararını oy birliğiyle onayladı. Yargıtay, kararın bir örneğinin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi’ne gönderilmesine de hükmetti.