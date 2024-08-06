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Samsung Galaxy S24 FE sızdırıldı! Uygun fiyatlı yeni model Samsung'un resmi destek sayfasında ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Samsung Galaxy S24 FE sızdırıldı! Uygun fiyatlı yeni model Samsung&#039;un resmi destek sayfasında ortaya çıktı

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merakla beklenen uygun fiyatlı Galaxy Samsung S24 FE modeli firmanın resmi destek sayfasında göründü. Samsung'un resmi destek sağladığı modeller arasına ismi yazılan yeni modelin yakın zamanda duyurulması bekleniyor.

Sammobile'in haberine göre, önceki sızıntılar ve söylentiler, Samsung'un Galaxy S24 FE üzerinde çalıştığını gösteriyordu, ancak şimdiye kadar cihaz hakkında resmi bir bilgi yoktu. Bu durum kısa bir süre önce değişti.

Galaxy S24 FE'nin uluslararası varyantı, Samsung’un resmi Fransa destek sayfasında görüldü. Bu da telefonun yakında piyasaya sürüleceğine işaret ediyor.

GALAXY S24 FE YAKINDA TANITILACAK

Samsung'un Fransa resmi web sitesinde, Galaxy S24 FE'nin uluslararası varyantı olan SM-S721B için bir destek sayfası açıldığı görülüyor. Bu model numarası daha önce sızıntılarda da ortaya çıkmıştı. Ancak bu sayfada telefona dair başka herhangi bir detay bulunmuyor. Samsung'un Galaxy S24 FE'nin uluslararası varyantı için destek sayfası açtığını göz önüne alırsak, yakında bir lansman yapılacağını tahmin etmek yanlış olmayacaktır.

Samsung Galaxy S24 FE sızdırıldı! Uygun fiyatlı yeni model Samsung'un resmi destek sayfasında ortaya çıktı - 1. Resim

GALAXY S24 FE ÖZELLİKLERİ NELER?

Galaxy S24 FE’nin özellikleri daha önceki sızıntılar tarafından şekillendirilmişti. Buna göre Galaxy S24 FE, Galaxy S24 ve Galaxy S24+ modellerinde bulunan aynı yonga seti olan Exynos 2400 yonga setine sahip olacak. Samsung’un telefonu Android 14 (büyük olasılıkla One UI 6.1.1 ile) ile göndermesi bekleniyor. 8 GB RAM ile geleceği değerlendirilen telefonda 50MP geniş, 12MP ultra geniş ve 10MP 3X telefoto lensten oluşan dikey bir üçlü kamera modülü yer alacak.

Ana kamera ISOCELL HP3 50MP sensöre sahip olacak. Ekran boyutunun ise 6,5 inç olması bekleniyor. Galaxy S24 FE'nin siyah ve sarı dahil olmak üzere birden fazla renk seçeneğiyle sunulabileceği söyleniyor. Önceki FE modeliyle karşılaştırıldığında ise yeni cihazın daha ince çerçevelere sahip olacağı bildiriliyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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