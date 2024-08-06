Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi açıklandı: Listede 5 Türk şirketi var

Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 6 Ağustos 2024 12:40 - Güncelleme: 6 Ağustos 2024 12:44 - Güncelleme:

Teknoloji Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Defense News dergisinin düzenlediği, “Defense News Top 100” listesi güncellendi. Liste verilerine göre Türk savunma sanayii şirketlerinin hepsi birden daha üst sıralara yükseldi. Bir önceki listede yer almayan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ise listeye 84. sıradan girdi.