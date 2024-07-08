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ASELSAN ve Roketsan arasında milyon avroluk anlaşma!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ASELSAN ve Roketsan arasında milyon avroluk anlaşma!

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

ASELSAN ile Roketsan arasında 59,1 milyon avro tutarında sözleşme değişikliği imzalandı

Söz konusu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatların 2024-2028 yıllarında gerçekleştirileceği bildirildi

ASELSAN ile Roketsan arasında, hava savunma füze alt sistemleri tedariki kapsamında 59,1 milyon avro tutarında sözleşme değişikliği imzalandı.

ASELSAN ve Roketsan arasında milyon avroluk anlaşma! - 1. Resim

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile Roketsan arasında hava savunma füze alt sistemleri tedariki kapsamında, toplam bedel artışı 59 milyon 143 bin 396 avro tutarında bir sözleşme değişikliği imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar 2024-2028 yıllarında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, açıklamanın, Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan alınan izne istinaden yapıldığı bildirildi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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