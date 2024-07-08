Dev turizm şirketi iflas etti! Rezervasyonlar tek tek iptal ediliyor

Küresel ekonomik kriz etkilerini artırmaya devam ediyor. Türkiye'nin tanınmış turizm firmalarından biri daha iflas bayrağını çekti. COVID-19 pandemisi sırasında seyahatlerin durması ve ülkelerin kendi sınırları içerisine kapanması, dünya genelinde turizm sektöründe zorluklara yol açtı. Almanya merkezli tur operatörü FTI, iflas başvurusunda bulundu.

Pandeminin etkileri devam ederken, Ukrayna ve Rusya arasında başlayan çatışma, küresel ekonomiyi daha da zorladı. Bu iki kriz, ülkelerin enflasyonla mücadele çabalarını yoğunlaştırırken, birçok şirket ve işletme iflas etmek zorunda kaldı.

Turizm sektörü, bu süreçte en fazla etkilenen sektörlerden biri oldu. Uluslararası seyahat kısıtlamaları ve ülkelerdeki sıkı tedbirler, turizm sektörünü olumsuz etkiledi.

REZERVASYONLAR İPTAL EDİLİYOR

Ekonomik kriz nedeniyle birçok firma iflas ederken, bu kez turizm sektöründen iflas haberi geldi. Almanya merkezli tur operatörü FTI, iflas başvurusunda bulundu. Türkiye, FTI'nın en çok tatil sattığı destinasyonlardan biriydi.

Şirket, mevcut seyahatlerin etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürürken, 4 Haziran'dan itibaren henüz başlamamış seyahatlerin iptal edileceğini duyurdu.

Avrupa'nın üçüncü büyük tur operatörü olan ve merkezi Münih'te bulunan FTI, yerel mahkemeye iflas dilekçesini verdi. İflastan etkilenen müşterilere para iadesi çalışmaları devam ederken, 11 bin çalışanı olan şirketin pandemi sürecinde Alman hükümetinden 595 milyon euro yardım aldığı ortaya çıktı.

Nisan ayında, FTI Türkiye'ye olan talebin yüksek olduğunu ve pandemi öncesi 2019'da görülen rezervasyon sayılarını aşarak yeni bir rekor kırılacağını açıklamıştı. Ancak şirketin iflası, Türkiye'deki turizm sektörü üzerinde büyük bir etki oluşturabilir.

FTI'nın en büyük operasyonlarını Türkiye ve Mısır'da gerçekleştirdiği biliniyor. Turizmciler, FTI'nın yerinin kolay dolmayacağını ve şirketin ayakta kalması için sektör temsilcilerinin organize bir şekilde hareket etmesi gerektiğini belirtiyor.