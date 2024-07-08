Aydın Doğan milyon dolarlık varlığını sattı! İşte satış fiyatı

1988 yılında Doğan Holding ve Alman Burda grubu ortaklığıyla kurulan ve hâlen 58 dergi yayımlayan Doğan Burda Dergi, 10 milyon dolar karşılığında bir yatırım fonu grubuna satıldı.

Doğan Holding ve Alman Hubert Burda grubu tarafından 21 Temmuz 1988'de kurulan Doğan Burda Dergi Grubu, 10 milyon dolar karşılığında bir yatırım fonu grubuna satıldı. Bu satışla birlikte, Doğan Medya Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan, 45 yıllık medya serüvenini tamamen sonlandırdı.

Doğan Burda Dergi Grubu'nun satışı, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu. Bu satışla, Doğan Holding ve Aydın Doğan, 45 yıl önce adım attıkları medya sektöründen tümüyle çekilmiş oldu.

Doğan Burda'nın hisseleri, yüzde 38,22 oranında Doğan Şirketler Grubu Holding'e, yüzde 38,09 oranında Burda GmbH'ye, yüzde 23,69 oranında ise "diğer ortaklara" ve Borsa İstanbul'da işlem gören hisselere aitti. Türkiye'nin en büyük ve köklü dergi grubu olan Doğan Burda, uzun yıllar İkitelli'deki Hürriyet binasında yayın yaptıktan sonra, faaliyetlerini Mecidiyeköy'deki Trump Tower'da sürdürmeye devam etti.

KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Çağlar Göğüş'ün, Genel Müdürlük/İcra Kurulu Başkanlığı Cem Başar'ın yaptığı Doğan Burda Dergi Grubu'ndan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimizin 19.559.175 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde; Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin (Doğan Holding) sahip olduğu % 38,22 oranındaki pay (7.474.920 adet pay) ve Burda GmbH'ın sahip olduğu % 38,09 oranındaki pay (7.449.670 adet pay) olmak üzere toplam % 76,30 oranındaki payın (14.924.590 adet pay); Alt Capital Holding A.Ş. (4.791.998 adet DOBUR payı), Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Altun Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (3.422.856 adet DOBUR payı), Re-Pie Yatırım Holding A.Ş. (5.476.569 adet DOBUR payı) ve Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.'ye (1.233.167 adet DOBUR payı) (Alıcılar) yapılan pazarlıklar neticesinde, bazı uyarlamalara tabi olarak toplamda 10.000.000 Amerikan Doları bedel (Satış Bedeli) ile satılmasına (İşlem) yönelik olarak Doğan Holding ve Burda GmbH ile Alıcılar arasında 08/07/2024 tarihli ‘Pay Devir Sözleşmesi' akdedilmiştir.

Mezkûr ‘Pay Devir Sözleşmesi'ne istinaden; Doğan Holding'in % 56 ve Burda GmbH'ın % 44 oranında pay sahibi olduğu Dergi Pazarlama Planlama ve Ticaret A.Ş. sermayesini temsil eden tüm payların, değerleme raporunda takdir edilecek değere göre Şirketimize devredilmesi hedeflenmektedir.

İşlem'in, Rekabet Kurumu'na yapılacak bildirim de dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm kapanış koşullarının yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda tamamlanacağı öngörülmektedir.

Söz konusu payların satışına yönelik olarak yapılabilecek bir özel durum açıklamasının Şirketimizin meşru çıkarlarına zarar verebileceği dikkate alınarak açıklama yapılması ertelenmiştir.

Pay sahiplerimize ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."