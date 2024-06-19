Savunmayı ASELSAN sırtlıyor! 71 milyar liralık yeni iş birliklerine imza attı

Borsada işlem gören savunma sanayii şirketleri, yılbaşından bu yana 72,3 milyar liralık yeni sözleşme imzalarken, bunun 71 milyar liralık kısmı ASELSAN’dan geldi. Yurt dışından büyük ilgi gören ASELSAN, silahlı kuvvetlerimizin de en önemli tedarikçileri arasında yer alıyor.

Savunma sanayi şirketleri, bu yıl içinde güncel kurla 72 milyar 330 milyon 993 bin 167 liralık yeni iş sözleşmelerine imza attı.

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Şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdikleri verilere göre; sektördeki 4 şirketin yeni iş anlaşmalarının yanı sıra ayrıca ASELSAN’ın yurt içi ve dışı müşterileriyle imzaladığı, toplam bedeli güncel kurla hesaplandığında 70 milyar 953 milyon 71 bin 615 lira olan yeni iş sözleşmeleri dikkat çekti.

2024’ün ilk yarısı tamamlanmamışken, bu tutarın ASELSAN’ın 2023 yılına ait konsolide bilançosunda yer alan hasılatına oranı yüzde 96’ya ulaştı. Şirket, geçen yıl 73,6 milyar liralık gelir elde etmişti. ASELSAN’ın bu yıl KAP’a açıkladığı 24 yeni iş ilişkisi ve güncellemeler arasında ise en yüksek bedelli olarak Millî Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), ihtiyaç duyduğu askerî ekipman tedariki için imzaladığı 556 milyon 500 bin dolarlık antlaşma öne çıktı.

Yine, 16 Mayıs’ta payları borsada işlem görmeye başlayan Altınay Savunma, bu yıl şimdiye kadar 16 milyon dolarlık yeni iş ilişkisine imza attığını duyurmuştu.

28 Mayıs’ta halka arz olan Onur Teknoloji de aynı dönemde 11,6 milyon dolar, 3 milyon avro ve 4,1 milyon liralık antlaşma imzaladığını bildirmişti. Hisseleri, 4 Ocak 2023 tarihinde borsada işlem görmeye başlayan SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri de yıl başından bu yana 9,3 milyon dolar ve 1,7 milyon avroluk yeni iş sözleşmesini hayata geçirdi.