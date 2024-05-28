ASELSAN'dan tarihi rekor! Milyarlarca dolar...

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, bakiye siparişleri 11,1 milyar doları bulduğunu vurgulayarak, "Tarihimizin en yüksek bakiye sipariş rakamına ulaştık. Böylece Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığı açısından ilkleri yaşadığımız verimli bir dönemi geride bıraktık" dedi. Öte yandan şirket, bu yıl 1,2 milyar lira net kar elde etti.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, enflasyon muhasebesi uygulanmış 2024 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, ASELSAN'ın ilk çeyrek net karı 1,2 milyar lira seviyesine ulaştı.

Şirketin üç aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 15,1 milyar lira olurken, brüt karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış gösterdi. Faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK), 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artışla 3,4 milyar liraya çıkarken, FAVÖK marjı yüzde 22 olarak gerçekleşti. ASELSAN'ın öz kaynaklarının aktife oranı ise yüzde 63 oldu.

11,1 MİLYAR DOLARI BULDU

Açıklamada, görüşlerine yer verilen ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda 2024 yılına hızlı bir başlangıç yaptıklarını ifade etti. İlk çeyrekte hem milli savunma ekosistemine hem de ekonomiye sağladıkları katkıya değinen Akyol, şunları kaydetti:

"Tarihimizin en yüksek bakiye sipariş rakamına ulaştık. Böylece Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı açısından ilkleri yaşadığımız verimli bir dönemi geride bıraktık. Ana Vatan, Gök Vatan ve Mavi Vatan için geliştirdiğimiz onlarca teknolojiyle, milletimizin geleceğe güvenle bakmasını sağladık."

HEDEF İLK 30'A GİRMEK

ASELSAN'ın yurt içinde ve yurt dışında kullanılan 500'den fazla ürünü olduğunu kaydeden Akyol, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sayede ASELSAN'a duyulan güveni perçinliyoruz. Bu çalışmalarımız sayesinde Malezya'dan Şili'ye, Polonya'dan BAE'ye kadar çok geniş coğrafyada varlık gösteren küresel bir şirket haline geldik. Ülkemizin aydınlık yarınları için büyük bir sinerjiyle mesai harcamaya, stratejik işbirliklerimizi artırmaya devam edeceğiz. Ürün ve teknolojilerimizde 2030 yılına kadar takip edeceğimiz yol haritalarımızı oluşturduk. Seri üretim kapasitemizi ve yeteneklerimizi artırmak için 400 milyon doları aşan dört büyük yatırımı başlattık. Hedefimiz ASELSAN'ı dünyanın en büyük 30 savunma sanayi şirketinden biri haline getirmek. Yüksek teknolojimizle, kaliteli ve hızlı üretimimizle, ihracat potansiyelimizle bu hedefe ulaşacağız."