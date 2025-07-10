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Avrupa'da iki ülke az kalsın savaşıyordu! "Trump durdurdu"

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Avrupa&#039;da iki ülke az kalsın savaşıyordu! &quot;Trump durdurdu&quot;
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Sırbistan'ın ülkesine yönelik saldırı planlarının ABD'nin müdahalesiyle engellendiğini söyledi. Osmani, özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın son açıklamalarına atıfta bulunarak, Sırbistan'ın saldırı girişiminin Trump’ın müdahalesiyle son haftalarda durdurulduğuna inandığını belirtti. ABD ile güvenlik ve istihbarat alanlarında yakın iş birliği içinde olduklarını vurgulayan Osmani, Washington’ın bölgedeki barışın korunmasında kritik rol oynadığını ifade etti.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Sırbistan’ın yakın zamanda ülkesine saldırmasını ABD Başkanı Donald Trump’ın katılımıyla engellendiğinden emin olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Osmani, ABD ziyareti kapsamında Johns Hopkins Üniversitesinde katıldığı söyleşide, Sırbistan’dan gelen tehditlerin sürekli olduğuna ve hafife alınmaması gerektiğine dikkati çekti.

"SALDIRIYI TRUMP ÖNLEDİ"

Sırbistan’ın Kosova’ya saldırmasını durduran kişinin kendisi olduğuyla ilgili Trump’ın demecine değinen Osmani, "İfadelerinde çok net bir şekilde son birkaç haftadan bahsettiğini söylüyor. 2020 veya 2023 yılından söz etmiyor. Açıklamaları oldukça netti ve biliyorsunuz, her gün güvenlik brifinglerini okuyan bizler için bu durum açık." dedi.

Kosova’nın, güvenlik, istihbarat, savunma ve politika alanlarında ABD hükümetinin tüm kademeleriyle yakın işbirliği içinde olduğunu belirten Osmani, birlikte barışı korumayı ve savunmayı amaçladıklarını kaydetti.

Osmani, Sırbistan’ın ülkesine saldırma planlarının olduğunu ve buna sürekli hazırlandığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Başkan Trump’ın açıklamalarından da açıkça görülüyor ki, bizim bölgemizin istikrarsızlaştırılmasını durdurmada çok büyük bir katkı sağlamıştır, hem de çok yakın haftalarda. Bu yüzden, Amerika'nın rolü ve Trump'ın barışı koruma ve muhafaza etmedeki doğrudan katılımıyla bunun durdurulduğuna eminim."

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Trump, son dönemde birçok kez Sırbistan ile Kosova arasındaki soruna değinmiş, Truth Social hesabından 15 Haziran'da yaptığı paylaşımda, “Sırbistan ile Kosova, onlarca yıldır olduğu gibi yine hararetli bir şekilde karşı karşıyaydı ve bu uzun süredir devam eden çatışma savaşa dönüşmek üzereydi. Ben bunu durdurdum.” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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