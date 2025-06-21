Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Sırbistan’dan gizli askeri hamle: Vucic, “Beş kişiden fazlası bilmiyor” dedi

Sırbistan’dan gizli askeri hamle: Vucic, “Beş kişiden fazlası bilmiyor” dedi

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Sırbistan’dan gizli askeri hamle: Vucic, “Beş kişiden fazlası bilmiyor” dedi
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin yıllardır sürdürdüğü gizli silahlanma sürecini ilk kez açıkladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova, Arnavutluk, Hırvatistan ve Bulgaristan'dan gelen tehditler nedeniyle ordunun gizlice yeniden silahlandırıldığını açıkladı. “Ne getirdiğimizi sadece beş kişi biliyor” diyen Vucic, Eylül ayında geniş kapsamlı bir askeri geçit töreni düzenleneceğini duyurdu.

Sırbistan’dan gizli askeri hamle: Vucic, “Beş kişiden fazlası bilmiyor” dedi - 1. Resim

"BÜYÜK GÜÇ GELİŞTİRİYORUZ"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ulusal basına yaptığı açıklamada, son yıllarda yürütülen gizli askeri hazırlıkları kamuoyuyla paylaştı. Sırbistan Silahlı Kuvvetleri'nin kapasitesinin "önemli ölçüde arttığını" belirten Vucic, yeni askeri donanımın büyük kısmının gizli tutulduğunu ve “ne elde edildiğini sadece beş kişinin bildiğini” söyledi.

Sırp Cumhurbaşkanı, "Hangi silahları getirdiğimizi çok az kişi biliyor. Bunu gizlilik içinde yaptık" diyerek, Sırbistan'ın bölgedeki yeni güç dengesi içinde rolünü güçlendirdiğini ifade etti.

"KOSOVA, ARNAVUTLUK VE HIRVATİSTAN ASKERİ İTTİFAK KURDU"

Vucic, Kosova, Arnavutluk ve Hırvatistan’ın artan savunma iş birliğini “askeri ittifak” olarak değerlendirdi ve bu ittifaka Bulgaristan'ın da dahil edilmesi yönünde teşviklerde bulunulduğunu ileri sürdü. Sırbistan’ın askeri gücünü bu gelişmeler ışığında yeniden yapılandırdığını belirtti.

Eylül ayında düzenlenecek büyük bir askeri geçit töreninde, kamuoyunun Sırbistan’ın yeni askeri gücünü doğrudan göreceği bildirildi.

"NATO İHA'LARI TESPİT EDİLDİ"

Vucic, NATO’ya ait insansız hava araçlarının birçok kez Sırbistan hava sahasında uçarken tespit edildiğini söyledi. Ancak ülkenin savunma kabiliyetlerini gizli tutmak adına bu uçuşlara cevap verilmediğini belirten Vucic, “Neye sahip olduğumuzu bilmelerini istemiyoruz” dedi.

"SALDIRGANLIK YAPMAYACAĞIZ, AMA HAZIRIZ"

Sırbistan’ın hiçbir ülkeye karşı saldırgan tutum içinde olmadığını vurgulayan Vucic, “İlk ateşi biz açmayacağız. Ancak ülkemizi savunmaya hazır olmalıyız” diyerek, komşu NATO ülkelerine karşı uyanık olunması görüşünü dile getirdi.

ABD İLE NIS GÖRÜŞMELERİ YENİDEN BAŞLIYOR

Vucic ayrıca Sırbistan Petrol Endüstrisi'nin (NIS) geleceğiyle ilgili olarak ABD ile yeni görüşmelere hazırlandıklarını duyurdu. NIS, Rus Gazprom Neft ile olan bağlantısı nedeniyle yaptırımlarla karşı karşıya kalmış, faaliyetlerini sürdürebilmek için ABD Hazine Bakanlığı’na özel lisans başvurusu yapmıştı.

Kosova, Arnavutluk ve Hırvatistan’ın 18 Mart’ta imzaladığı Güvenlik ve Savunma İşbirliği Deklarasyonu’nun ardından Sırbistan’dan gelen bu açıklama, Güneydoğu Avrupa’da askeri dengeleri yeniden gündeme taşıdı. İmzacı ülkeler söz konusu deklarasyonun ittifak anlamına gelmediğini belirtse de, Vucic’in açıklamaları bölgedeki tansiyonun tırmandığına işaret etti.

Kaynak: Dış Haberler

Müge Anlı'nın kızı Lidya üniversiteden mezun oldu! Görenler şoke oldu: Son hali annesine benzetildiÜniversitesi sınavı saat kaçta bitiyor, kaç dakika kaldı? 2025 YKS TYT oturumu başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beklenmedik kriz! Trump cephesi Netanyahu’ya yüklendi: “Sen kimsin de Amerika’ya yön veriyorsun?” - DünyaTrump cephesi Netanyahu’ya rest çekti!Gözler İstanbul'da: İslam dünyası İsrail-İran savaşı için zirvede buluşuyor - DünyaDünyanın gözü İstanbul'da! İslam dünyası zirvede buluşuyorPutin, İran için ABD'ye seslendi! "Nükleer silah iddiası asılsız” - DünyaPutin, İran için ABD'ye seslendiDünyanın en korkunç volkanı Kilauea Yanardağı 2.kez patladı - DünyaDünyanın en korkunç volkanı patladı!Yabancı ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran'ın kilit isimlerinden biriydi, İzadi hayatını kaybetti - DünyaO ismi hedef aldılar! Gölge komutan hayatını kaybettiİran'dan ABD açıklaması! "Verilen söz tutulmadı, yapılan şey diplomasiye ihanetti" - Dünya"Yapılan şey diplomasiye ihanetti"
Sonraki Haber Yükleniyor...