Sırbistan’dan gizli askeri hamle: Vucic, “Beş kişiden fazlası bilmiyor” dedi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin yıllardır sürdürdüğü gizli silahlanma sürecini ilk kez açıkladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova, Arnavutluk, Hırvatistan ve Bulgaristan'dan gelen tehditler nedeniyle ordunun gizlice yeniden silahlandırıldığını açıkladı. “Ne getirdiğimizi sadece beş kişi biliyor” diyen Vucic, Eylül ayında geniş kapsamlı bir askeri geçit töreni düzenleneceğini duyurdu.

"BÜYÜK GÜÇ GELİŞTİRİYORUZ"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ulusal basına yaptığı açıklamada, son yıllarda yürütülen gizli askeri hazırlıkları kamuoyuyla paylaştı. Sırbistan Silahlı Kuvvetleri'nin kapasitesinin "önemli ölçüde arttığını" belirten Vucic, yeni askeri donanımın büyük kısmının gizli tutulduğunu ve “ne elde edildiğini sadece beş kişinin bildiğini” söyledi.

Sırp Cumhurbaşkanı, "Hangi silahları getirdiğimizi çok az kişi biliyor. Bunu gizlilik içinde yaptık" diyerek, Sırbistan'ın bölgedeki yeni güç dengesi içinde rolünü güçlendirdiğini ifade etti.

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"KOSOVA, ARNAVUTLUK VE HIRVATİSTAN ASKERİ İTTİFAK KURDU"

Vucic, Kosova, Arnavutluk ve Hırvatistan’ın artan savunma iş birliğini “askeri ittifak” olarak değerlendirdi ve bu ittifaka Bulgaristan'ın da dahil edilmesi yönünde teşviklerde bulunulduğunu ileri sürdü. Sırbistan’ın askeri gücünü bu gelişmeler ışığında yeniden yapılandırdığını belirtti.

Eylül ayında düzenlenecek büyük bir askeri geçit töreninde, kamuoyunun Sırbistan’ın yeni askeri gücünü doğrudan göreceği bildirildi.

"NATO İHA'LARI TESPİT EDİLDİ"

Vucic, NATO’ya ait insansız hava araçlarının birçok kez Sırbistan hava sahasında uçarken tespit edildiğini söyledi. Ancak ülkenin savunma kabiliyetlerini gizli tutmak adına bu uçuşlara cevap verilmediğini belirten Vucic, “Neye sahip olduğumuzu bilmelerini istemiyoruz” dedi.

"SALDIRGANLIK YAPMAYACAĞIZ, AMA HAZIRIZ"

Sırbistan’ın hiçbir ülkeye karşı saldırgan tutum içinde olmadığını vurgulayan Vucic, “İlk ateşi biz açmayacağız. Ancak ülkemizi savunmaya hazır olmalıyız” diyerek, komşu NATO ülkelerine karşı uyanık olunması görüşünü dile getirdi.

ABD İLE NIS GÖRÜŞMELERİ YENİDEN BAŞLIYOR

Vucic ayrıca Sırbistan Petrol Endüstrisi'nin (NIS) geleceğiyle ilgili olarak ABD ile yeni görüşmelere hazırlandıklarını duyurdu. NIS, Rus Gazprom Neft ile olan bağlantısı nedeniyle yaptırımlarla karşı karşıya kalmış, faaliyetlerini sürdürebilmek için ABD Hazine Bakanlığı’na özel lisans başvurusu yapmıştı.

Kosova, Arnavutluk ve Hırvatistan’ın 18 Mart’ta imzaladığı Güvenlik ve Savunma İşbirliği Deklarasyonu’nun ardından Sırbistan’dan gelen bu açıklama, Güneydoğu Avrupa’da askeri dengeleri yeniden gündeme taşıdı. İmzacı ülkeler söz konusu deklarasyonun ittifak anlamına gelmediğini belirtse de, Vucic’in açıklamaları bölgedeki tansiyonun tırmandığına işaret etti.